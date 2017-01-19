تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها في الساحل الغربي لمحافظة تعز، فيما قامت الفرق الهندسية من نزع حقول الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.



وذكر مصدر عسكري في قيادة محور تعز لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مواجهات عنيفة شهدتها مديريات المحافظة، وتمكن الجيش من قتل أربعة مسلحين من المليشيا واصابة 11 اخرين على الأقل خلال مواجهات اليوم.



وأوضح المصدر ان قواتنا المسلحة ورجال المقاومة، يتقدمون بخطى ثابتة نحو ميناء المخا، وقاموا بتحرير عدد من القرى والمناطق في تعز منها، قرية الحرثه بمديرية الوازعية، و تمشيط محيط منطق الجديد غرب تعز، فيما قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام التي وضعتها المليشيا لاعاقة تقدم الجيش نحو المخا.



وشنت طائرات التحالف العربي، غارات مكثفة على منطقة "واحجة "القريبة من مدينة المخا، اسفرت عن تدمير اليات عسكرية ومقتل العديد من مسلحي المليشيا، وكشفت مصادر محلية عن فرار العشرات من مسلحي الانقلابيين من مواقعهم في جبهة الساحل الغربي، فيما أجبرت المليشيا أبناء منطق "واحجة "، على مغادرة منازلهم، وقاموا بزرع حقول الغام على امتداد المنطقة.



وكان الجيش قد احبط عدة هجمات للمليشيا في شرق وغرب تعز، والتي تركزت في محيط العروس جنوب شرق المدينة، ومنطقة العنيين ، جبل حبشي، والوزاعية غرب المدينة.

المزيد في أخبار وتقارير المقاومة والجيش على مشارف المخاء بعد المعارك المستمرة لاكثر من اسبوع والتي خاضها أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني مسنودة بعدة قبائل من ابنا الصبيحة ،يحققون تقدما ملحوظا ،حيث باتت الماجستير بامتياز من جامعة بوكالي بتركيا للدكتور السقاف حصل الدكتور أحمد أحمد ألسقاف على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باموكالى في تركيا عن رسالته الموسومة (وصف تأثير التصنيف الدولي تقدم الجيش والمقاومة في غرب تعز ومقتل وجرح 15 من المليشيا تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها في الساحل الغربي لمحافظة تعز، فيما قامت الفرق الهندسية من نزع حقول الألغام التي زرعتها