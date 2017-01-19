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أخبار وتقارير

مقتل القيادي الميداني خالد المداني صهر عبدالملك الحوثي

الخميس 19 يناير 2017 10:21 مساءً
/ عدن الغد / سبق /

 أكدت مصادر يمنية مقتل القيادي الحوثي خالد المداني، صهر عبدالملك الحوثي، في المعارك الدائرة مع الجيش اليمني في نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس.

ونقل موقع 24 الإخباري الإماراتي، عن مصادر يمنية قولها: القيادي الميداني خالد يحيى المداني صهر زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي، قتل في معارك مع القوات الحكومية شرق صنعاء.

كما أعلنت المقاومة في البيضاء وسط اليمن، مقتل قيادي حوثي وإصابة آخر في كمين نصبته المقاومة لموكب في بلدة رداع.

ويأتي هذا في ظل التطورات العسكرية الميدانية، حيث أحرزت القوات الموالية للشرعية انتصارات متتالية في عدد من الجبهات المشتعلة، وأبرزها على شريط ساحل البحر الأحمر.

 

 

 
 
 

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