الناشطة والكاتبة اللبنانية جيهان ماجد تعلن مجدداً موقفها المؤيد للجنوبيين وتصفهم بالنسور

أعلنت الناشطة والكاتبة اللبنانية العضو الفخري للقيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) السفيرة الشعبية للقضية الجنوبية لدى شعب لبنان تأييدها مجدداً لنصرة الجنوب ومواصلة مؤازرتها لقضية الجنوب العربي .

وقالت في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قرار التكريم الذي تفضلت به علي الهيئة الشعبية الجنوبية وعلى رأسها الدكتور عمر عيدروس السقاف بمنحي العضوية الفخرية وصفة السفيرة الشعبية لدى شعب لبنان .. عضوية وصفة أفتخر بهما وتضعاني أمام مسؤولية مضاعفة في العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف والمبادىء التي قامت عليها الهيئة الكريمة في خدمة الجنوب أرضا وشعبا ، وأعلن مواصلة مؤازرتي لقضية الجنوب العربي بشكل حضاري عربي الهوى والمضمون، وبعزة استمدها من صمود وصلابة الجنوبيين قيادات وأفرادا .

واختتمت منشورها بالقول : معا .. نحرر النسر .. معا نحقق النصر سوياً.. سوياً.. للجنوب .. عاش الجنوب العربي.

وكانت قيادة الهيئة الشعبية الجنوبية قد أصدرت قراراً أمس الأربعاء وموقعاً من رئيس الهيئة د. عمر السقاف قضى بمنح الناشطة والكاتبة اللبنانية العضوية الفخرية في القيادة العامة للهيئة وصفة السفيرة الشعبية للقضية الجنوبية لدى شعب لبنان .

*من فضل حبيشي

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