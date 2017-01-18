بن دغر يستقبل عدد من مسئولي منظمات الأمم المتحدة

استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة في اليمن جوهانس جيكوب والمنسقة الأمنية لمكاتب الامم المتحدة ومديرة مكتب المفوضية الساميه لشؤون اللاجئين في اليمن و المنسق الامني ومدير مكتب الأمن والسلامة في عدن فيكتور كوبيان.



وخلال اللقاء نوه رئيس الوزراء بالجهود التي قامت بها منظمات الامم المتحدة في دعم الاعمال الانسانية والإغاثية في اليمن.



وأكد أن الحكومة ستقدم التسهيلات التي تساعد في عودة منضمات الامم المتحدة وفتح مكاتبها الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة وغيرها من المحافظات.



وقال الدكتور بن دغر " ان الأوضاع في عدن تحسنت كثيراً على كافة المستويات عما كانت علية قبل عام فقد عملت الحكومة على تطبيع الحياة وعودة بعض الخدمات الاساسية من كهرباء ومياه وصحة كما قامت بتطهير محافظتي ابين وحضرموت من تنظيم القاعدة وداعش الاٍرهابي ومازالت تعمل على مطاردة بعض خلاياه النائمة وان الحرب على الارهاب والقضاء علية يتطلب مساعدة من المجتمع الدولي".



ولفت الى حرص الحكومة على احلال السلام الدائم والقائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216 ، قائلاً " السلام هو مطلبنا وهدفنا ولدينا قناعة راسخة أن الحرب تخلف مزيداً من اليتامى والأرامل والقتل والدمار لذلك كنا حريصون على انهاء الحرب والعودة إلى السلام وطرقه واضحة.



من جانبه نوه رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الامن والسلامة للأمم المتحدة في اليمن ، بتحسن الأوضاع الأمنية والخدمية في عدن وهو ما سيساعد على عودة الأجانب إلى عدن وباقي المحافظات قريباً .. مشيداً بتعاون الحكومة والسلطة المحلية في عدن وباقي المحافظات مع منظمات الامم المتحدة وتقديمها الدعم اللازم لهم.



كما تحدثت مديرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن عن جهود المنظمة في تقديم المساعدات للنازحين في اليمن جراء الحرب .



حضر اللقاء وزير الاعلام معمر الارياني.

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