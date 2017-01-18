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مجلس الوزراء يؤكد على سرعة صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات

اجتماع مجلس الوزراء اليوم
الأربعاء 18 يناير 2017 06:36 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

شدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على سرعة استكمال إجراءات صرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

كما أكد المجلس على سرعة استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين.

وكان رئيس الوزراء تطرق الى المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية والانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات من اجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وقال " كنّا حريصين على احلال السلام الذي يتطلع آلية شعبنا والذي لن يتحقق الا من خلال المرجعيات الثلاث التي اتفقنا عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216".

وأشاد المجلس بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.. 

واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية حول نتائج زيارة المبعوث الاممي ولقائه مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمساعي الاممية لعودة عملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.. مشيراً إلى ان الزيارة كانت قيمة وايجابية وعودة عمل لجنة التهدئة في العاصمة الاردنية عمان.

ونوه المجلس بمساعي الامم المتحدة ومبعوثها الاممي إلى اليمن من اجل تحقيق السلام القائم على المرجعيات الاساسية وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار 2216.

كما استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن لائحة تنظيم مزاولة الحراسات الأمنية الخاصة وطباعة كمية جديدة من الجوازات قبل نفاذ الكمية الموجودة لدى مصلحة الهجرة والجوازات .

حيال ذلك أقر المجلس اللائحة بعد عرضها على وزارة الشئون القانونية كما أقر طباعة مليون جواز سفر جديد.

بدوره اطلع وزير النفط والمعادن المجلس على أتعاب محامي الدولة شركة كلايد آند كو في قضايا النفط وقضية مطار صنعاء الدولي وأقر المجلس صرف 50‎ %‎ من أتعاب المحاماة المستحقة.

وصادق المجلس على عقد الاتفاق بين اللجنة العليا للإغاثة ومركز سفراء العطاء بشأن عقد المؤتمرات الدولية الخيرية وورش العمل للمنظمات غير الحكومية للاغاثة والتعافي الاقتصادي في اليمن والذي يسهم في تقديم الدعم للمشاريع الإغاثية والإنسانية في اليمن.


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مجلس الوزراء يؤكد على سرعة صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات
شدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على سرعة استكمال إجراءات صرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها المحافظات




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