موظفون وموظفات بوزارة الخارجية يشكون تعرضهم للظلم ويقولون إن فرع نقابة عدن لا يمثلهم

تلقت (عدن الغد) بيان صادر عن موظفي وموظفات بوزارة الخارجية، جاء فيها :

نحن موظفي وموظفات وزارة الخارجية مكتب عدن وعددنا اكثر من 150موظف (اجمالي المتواجدين حاليا في مكتب الخارجية) عدن بعد سفر اﻻخوة واﻻخوات الذين شملهم قرار معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في التعيين للعمل لدى سفارات الجمهورية اليمنية في الخارج .

لقد اطلعنا اليوم على البيان الصادر عن مايسمى بنقابة موظفي مكتب وزارة الخارجية ،الذي حضره 18موظف وموظفه واكثرهم جدد لك يكتسبوا بعد الخبرة العملية في المجال الدبلوماسي حتى انهم ﻻيدركون مايقومون به من استغلال اسمائهم من قبل اﻻخرين لمنافع شخصية.

تطرق البيان الصادر عن مايسمى بنقاب موظفي وزارة الخارجية مكتب عدن الى جملة من اﻻجراءات المطالبة بالحقوق الوظيفية في وزارة الخارجية . وقد تجاوب معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لإنصافهم عبر لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي اثناء اﻻجتماع الذي حضره الكثير من موظفي الوزارة يوم اﻻحد 15 يناير2017.. اﻻ ان من نصب نفسه رئيس لنقابة وهميه طلب اﻻحالة الى وزارة والشؤون القانونية لان النقابة لم يتعامل معها معظم موظفي المكتب في عدن وللعلم سبق وان لجأ الى المحكمة والان يطالب بالاحالة الى وزارة والشؤون القانونية .(نشر البيان في عدة مواقع مذيلة باسم المحامي فؤاد الجرادي - موظفي وزارة الخارجية مكتب عدن.)

لهذا نحن نوضح في هذا البيان بأننا لم نشارك او نحضر او حتى لنا اي صفة العضوية في تلك النقابة وأننا إذ نعلن بأن ما يسمى بنقابة موظفي وزارة الخارجية مكتب عدن لا يمثلنا ولا يعيننا اطلاقا في اي شيء ونجدها مناسبة بأن نشيد ونثني على الخطوات التي اتخذت من قبل قيادة وزارة الخارجية المتصلة في انصاف العديد من الأخوات والاخوة ممن لحق بهم من ظلم وتهميش واقصاء خلال الفترة السابقة وقد جاءت تلك القرارات متماشية مع توجيهات فخامة اﻻخ رئيس الجمهورية بايقاف التقاعد للموظفين من المحافظات الجنوبية في وزارة الخارجية واعادة ترتيب وضعهم الوظيفي والدرجات والتعيين وذلك ﻻنصافهم من الظلم الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية وذلك مالمسناه من تجاوب قيادة وزارة الخارجية وهو ماتجسد فعلا في التعيينات والترقيات خلال العام المنصرم ،الأمر الذي كان له الأثر الطيب لدى الاخوات والاخوة الذين حصلوا على حقوقهم في التعيين وكذا الترقيات. ونتمنى على قيادة الوزارة اﻻستمرار في معالجة المظلومية لبقية اﻻخوة واﻻخوات بما فيهم الجدد من الشباب والشابات المنخرطين في العمل مؤخرا منذ عام 2011 وفقا لشروط التوظيف و اﻻلتحاق بوزارة الخارجية وخاصة المؤهلين الذين حضروا كافة الدورات الدبلوماسية التأهيلية التي نظمها المكتب بما يؤهلهم للنظر في تظلماتهم ومنها ترقياتهم وكذا التحاقهم في البعثات عبر لجنة السلك الدبلوماسي.

وفق الله الجميع لما فيه المصلحة العامة