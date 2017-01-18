مسئولون :وصول سفينة محملة بمولدات كهربائية خاصة بكهرباء عدن مقدمة من قطر

صورة السفينة لحظة وصولها عصر اليوم الى ميناء عدن - عدن الغد

قال مسئولون في ميناء عدن واخرين في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن ان سفينة محملة بمولدات كهرباء مقدمة من دولة قطر لكهرباء عدن وصلت يوم الاربعاء .

وقال المسئولون لعدن الغد ان سفينة تجارية قدمت من قطر محملة بمولدات كهربائية تشكل ماقدرته انتاج 60 ميجا من الكهرباء وصلت إلى عدن ودخلت الميناء وباشرت عمليات تفريغ .

وتعهدت قطر قبل أشهر بدعم كهرباء عدن بما مقداره 60 ميجا من الكهرباء لمواجهة احتياجات المدينة من التيار الكهربائي .