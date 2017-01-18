مسئولون :وصول سفينة محملة بمولدات كهربائية خاصة بكهرباء عدن مقدمة من قطر
صورة السفينة لحظة وصولها عصر اليوم الى ميناء عدن - عدن الغد
الأربعاء 18 يناير 2017 04:54 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مسئولون في ميناء عدن واخرين في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن ان سفينة محملة بمولدات كهرباء مقدمة من دولة قطر لكهرباء عدن وصلت يوم الاربعاء .
وقال المسئولون لعدن الغد ان سفينة تجارية قدمت من قطر محملة بمولدات كهربائية تشكل ماقدرته انتاج 60 ميجا من الكهرباء وصلت إلى عدن ودخلت الميناء وباشرت عمليات تفريغ .
وتعهدت قطر قبل أشهر بدعم كهرباء عدن بما مقداره 60 ميجا من الكهرباء لمواجهة احتياجات المدينة من التيار الكهربائي .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها