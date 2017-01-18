MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 18 يناير 2017 06:20 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مدير مكتب التربية بالتواهي يقول ان مجهولين أضرموا النار بسيارته
أخبار وتقارير

مدير مكتب التربية بالتواهي يقول ان مجهولين أضرموا النار بسيارته

مدير مكتب التربية والتعليم بالتواهي
الأربعاء 18 يناير 2017 04:26 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال مدير مكتب التربية والتعليم ان مجهولين أضرموا النار في سيارة كان يستخدمها وتتبع مكتب التربية عقب وصوله إلى مقر  عمله صباح الأربعاء .

وقال أنيس حجر وهو مدير مكتب التربية والتعليم في بلاغ صحفي تلقت "عدن الغد" نسخة منه :" تعرضنا اليوم الأربعاء لمحاولة اغتيال من مجهولين يستقلون سيارة سوداه اللون 2007 كانوا يتبعوني من خروجي من إدارة التربية بالتواهي

وأضاف الحجر عقب دخولي لبيتي في الشيخ عثمان فوجئت بقيام مجموعة ممن يستقلون السيارة السوداء بإضرام النيران بسيارتي الباص الصيني الخاص بإدارة التربية .

 وقال الحجر :"  تلك الأعمال لن تثنينا على مواصلة محاربة الفساد بإدارة التربية والتعليم  ولن نالوا جهدا بسبيل رفع مستوى التعليم بالمديرية كما اعتبر هذا التصريح هو بمثابة بلاغ رسمي للسلطات الأمنية للقيام بواجبها على أكمل وجه


المزيد في أخبار وتقارير
موظفون وموظفات بوزارة الخارجية يشكون تعرضهم للظلم ويقولون إن فرع نقابة عدن لا يمثلهم
تلقت (عدن الغد) بيان صادر عن موظفي وموظفات بوزارة الخارجية، جاء فيها :   نحن موظفي وموظفات وزارة الخارجية مكتب عدن وعددنا اكثر من 150موظف (اجمالي المتواجدين حاليا في
مافيا السلاح والكوكايين انتقمت من مالكها لرفضه نقل شحنة مشبوهة وتبييض 100 مليون دولار..باخرة مغربية في قبضة الحوثيين
بعث رجل أعمال مغربي نداء استغاثة لإنقاذه من مطاردة ما أسماه «كارتيل إجرامي دولي» يريد اغتياله للانتقام منه لرفضه التعامل مع ابن عم حاتم الحطيمي، الرجل القوي
قائد المنطقة العسكرية الأولى يتفقد جاهزية الوحدات العسكرية في وادي حضرموت
تفقد قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء37 اللواء الركن صالح محمد طيمس، الوحدات العسكرية في المديريات الغربية بوادي وصحراء حضرموت.وعقد اجتماعا مع قيادة وضباط




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
ضاحي خلفان: إيران أن لم تهزم في اليمن فلن تهزم في مكان آخر وأحيي الحوثيين لهذا السبب
برعاية مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الفضلي .. ناشئو أندية خنفر وزنجبار يتنافسون على كأس بطولة شهداء المقاومة الجنوبية
سكان محليون : هجوم مسلحين مجهولين على نقطة للحزام الأمني بزنجبار وسقوط جرحى
في اول تصريح له بعد لقاءه بالرئيس هادي.. المبعوث الاممي: اتفاق سلام يتضمن خطة أمنية وتشكيل حكومة موحدة كفيل بحل الأزمة في اليمن
مقالات الرأي
ملزمين بكل اسف أن نتعايش مع المنافقين لأن هذا الصنف المتوفر في مجتمعنا حاليا . اكثر الأطراف التي عرفت بالفعل
قليلون من يجرؤن على الكلام ... قليلون من يقولون حق في وجه سلطان جائر .. قليلون من يضعون وطنهم وشبعهم فوق مصالحهم
يبدو أن «الإخوان المسلمين» في اليمن ينتظرهم المصير نفسه الذي آلت إليه عصابتي القاعدة و»داعش»، لا
 بعد ستة أشهر من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوربي حسم البريطانيون اليوم بقيادة حكومة حزب
1// مساء الجمعة 13 يناير الجاري - لاحظوا التأريخ - تفجّرت أحداثاً مقلقة في عدن ، فثمة إطلاق نار في الشوارع ،
بصرف النظر عن منغصات الماضي ، وما ترتب على خلافات (البلاشفة والمناشفة) من نزاعات تسد عين الدب الذي قتل صاحبه
لم يكن جديدا علينا استغلال هذه الأحداث واستخدامها  اتجاه الجنوب وشعبه وقضيته العادلة،بل كان الجديد
  من حقنا ان نرفض ماليس يطيب لنا التوافق عليه ومن حقنا ان نقف مع من يقف الى جانب قضايانا المصيرية ومن حقنا ان
"مؤتمر حضرموت الجامع - يجمع .. ولا يفرق - يبني .. ولا يهدم ولا يستثنى أحداً". ذلك هو احد الشعارات التي علقت في
ما إن يقظ الوعي الحضرمي ونبه الحضارم وأعلنوا نيتهم عقد "مؤتمر حضرمي جامع" يلم شمل كلمتهم ويوحد صفهم ضد العدو
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك للشيخ صالح بدر ناجي الكلدي افتتاح مجمع نهر التوفير سنتر
بن عثمان .. الف مبروك
وفيات
صبرا آل الجعوف
صبرا ال الاحمر

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017