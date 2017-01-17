الميسري يحذر من عمليات تزوير وثائق العسكريين ويتوعد بالمحاسبة
الثلاثاء 17 يناير 2017 09:54 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
حذر وزير الزراعة اليمني أحمد الميسري رئيس لجنة صرف المرتبات بعدن من عمليات التزوير والنصب والاحتيال في الوثائق الرسمية والأرقام العسكرية .
وأكد في تصريح لوسائل الإعلام بأنهم بصدد تشكيل لجنة تحقيق فورية من دائرة المالية ودائرة الاستخبارات ودائرة الرقابة والتفتيش وشؤون الأفراد والضباط من وزارة الدفاع والداخليه للتأكد من عدم وجود أي عمليات تزوير للوثائق الرسمية، نتيجة قيام بعض الأفراد باستلام مرتبات غيرهم عن طريق التزوير والاحتيال .
وتوعد من يثبت تورطه في التزوير أو تسلم مرتبات عن طريق الاحتيال بالقبض عليه وتقديمه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لينال جزاءه الرادع، مؤكدا مواصلة عملية الصرف حتى يتحصل كل الأفراد والضباط على مرتباتهم.
من رمزي الفضلي
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