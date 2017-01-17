"شركة العمقي للصرافة" تمنح المقدم عمرو بن حبريش درع "الوفاء والتقدير"



منحت "شركة العمقي للصرافة" اليوم المقدم "عمرو بن حبريش العليي" وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت درع "الوفاء" تقديرًا واعترافًا بدوره المؤازر للأنشطة الاقتصادية والتجارية والمصرفية التي تخدم المحافظة والمواطنين والعملية التنموية والخدمية بشكل عام إضافة إلى موقف "حلف حضرموت" ومساندته "الشركة" وقيادتها لترسيخ خدماتها اتجاه المجتمع والمواطنين وتسهيل تعاملاتها المالية والمصرفية.

وأعرب المقدم "بن حبريش" عن شكره وامتنانه لقيادة الشركة على هذا التكريم , مشيدًا بالدور الذي تسهم به الشركة في الجوانب المالية والمصرفية واسهاماتها المجتمعية المختلفة.

بدوره أوضح نائب المدير العام للشركة الشيخ صالح سعيد عبدربه العمقي بإن هذا التكريم يعد تعبيرًا عن الوفاء والعرفان والتقدير للمقدم "عمرو بن حبريش" و"حلف حضرموت" على جهودهم الطيبة ووقفتهم إلى جانب الشركة في أحلك الظروف , منوهًا إلى أن هذه الادوار والمواقف الايجابية لها أثرها البالغ في تعزيز أنشطة الشركة المختلفة وتطوير تعاملاتها المالية والمصرفية باستمرار وتوسيع اسهاماتها في خدمة المجتمع .

حضر التكريم المقدم "أنور بن منصور بن يماني التميمي" مقدم قبيلة بني تميم وطائلة بني ضنة ,والمقدم "علي سالم بلجبلي العوبثاني" , والمقدم "محمد سعيد الغتنيني", الشيخ "خالد بن محسن العامري" والمهندس "نجمي سالم التميمي" , والاستاذ "مراد بن دحدح التميمي" .





شاركنا بتعليقك

الاسم البلد عنوان التعليق التعليق ارسل