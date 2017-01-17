ائتلاف المقاومة الجنوبية يدعو لوقفة احتجاجية للمطالبة باغلاق السجون الخاصة بعدن واطلاق سراح معتقلين
الثلاثاء 17 يناير 2017 06:43 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
وجه ائتلاف المقاومة الجنوبية بعدن الدعوة لاغلاق كافة المعتقلات التي قال أنها غير قانونية في عدن وباتت تحتجز المئات من الابرياء داعيا إلى سرعة اطلاق سراحهم .
وجأت الدعوة في بيان اصدره الائتلاف ودعا فيه كافة المنظمات الحقوقية والانسانية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية امام قصر معاشيق يوم الخميس القادم .
ودعا الائتلاف إلى اطلاق سراح الاشخاص الذين لاتثبت عليهم أي اتهامات .
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