ائتلاف المقاومة الجنوبية يدعو لوقفة احتجاجية للمطالبة باغلاق السجون الخاصة بعدن واطلاق سراح معتقلين

وجه ائتلاف المقاومة الجنوبية بعدن الدعوة لاغلاق كافة المعتقلات التي قال أنها غير قانونية في عدن وباتت تحتجز المئات من الابرياء داعيا إلى سرعة اطلاق سراحهم .

وجأت الدعوة في بيان اصدره الائتلاف ودعا فيه كافة المنظمات الحقوقية والانسانية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية امام قصر معاشيق يوم الخميس القادم .

ودعا الائتلاف إلى اطلاق سراح الاشخاص الذين لاتثبت عليهم أي اتهامات .