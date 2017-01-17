لجان صرف المرتبات الخاصة بمجندي جبهة كرش تستمر في صرف المرتبات

باشرت اللجان الخاصة بصرف مرتبات المستجدين من أفراد الجيش الوطني التابعين لجبهة كرش صرف المرتبات الخاصة بهم وعبر نظام البصمة والصورة .

وأكد القائد الميداني للجيش الوطني في جبهة كرش العقيد عبدالحكيم الشعيبي أن لجان صرف المرتبات مستمرة وبشكل انسيابي دون وجود أي معوقات تذكر مؤكدا أن اللجان ستستمر في عملية الصرف خلال الأيام القادمة حتى استكمال جميع الأفراد المستحقين لعملية الصرف .

وفي سياق متصل ذكر مجندون لـ عدن الغد أن اسماءهم سقطت من كشوفات صرف المرتبات مطالبين الجهات المختصة بتفسير الأسباب التي أدت لسقوط اسماءهم من الكشوفات .

وأضاف المجندون أن بعضا من زملاءهم والذين تم ترقيمهم في نفس الوقت وعبر نفس لجان الترقيم نزلت اسماءهم ضمن كشوفات المشمولين بلجان الصرف فيما لم تكن اسماءهم ضمن تلك الكشوفات .

وبهذا الشأن أفاد لـ عدن الغد القائد علي كحلان أن عملية صرف مرتبات المجندين في الجبهة ستتم في الجبهة بواسطة لجان ميدانية .

من جهته قدم القيادي الميداني للمقاومة الجنوبية في كرش حبيب أحمد سالم الشكر لقيادة المنطقة الرابعة وذلك للاستجابة لمطالبهم في نزول لجان المرتبات ميدانيا للجبهة.

يذكر أن القيادي الميداني حبيب احمد سالم كان قد وجه رسالة سابقة لقيادة المنطقة الرابعة بضرورة نزول لجان الصرف الخاصة بجبهة كرش إلى الميدان خوفا من ذهاب المجندين لاستلام مرتباتهم وبقاء الجبهة خالية وهو ما تمت الاستجابة له من قيادة المنطقة الرابعة.

*من أكرم العزبي