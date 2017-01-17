مقاومة البريقة تطالب بالتحقيق في واقعة اختطاف مسئول بالمصافي

طالبت قيادة مقاومة البريقة الرئيس هادي بسرعة التحقيق في واقعة اختطاف مسئول بشركة مصافي عدن مساء الاثنين .

وجاء ذلك في بيان تلقته "عدن الغد" وجاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي. المحترم

رئيس الجمهورية

حياكم الله ونصركم

الموضوع/مناشدة بمحاسبة خاطفي المهندس احمد مسعد حميد

بداية تقبلوا أطيب التحايا سائلين الله لكم التوفيق والنصر المبين.

وبالإشارة إلى أعلاه فإننا في مجلس المقاومة الجنوبية م/البريقة م/عدن ندين ونستنكر ونشجب جريمة اختطاف المهندس احمد مسعد حميد ناظر العمليات( operation)بشركة مصافي عدن من قبل أطقم مسلحة تابعة لنافذين وذلك يوم الاثنين مساء و هو متجها الى المسجد لأداء صلاة العشاء وفي حارة منزلة في منطقة البساتين م/دار سعد بسيارة سنتافي وتسليمه للأطقم المسلحة.وهذه جريمة اختطاف تحت تهديد السلاح وجريمة اعتداء علی موظف عام بسبب وظيفته.

وعليه فإننا نناشدكم ونهيب بفخامتكم الوقوف بحزم حما

به لموظفي الدولة ومرافقها الحيوية ولاستمرار خدمات الوقود والمياه والكهرباء للمواطنين والمرافق العامة وذلك بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيه القضاء لينالوا جزائهم العادل تعزيز السيادة النظام والقانون.

هذا وأدامكم الله ذخرا لهذا الوطن

مجلس المقاومة الجنوبية م/البريقة