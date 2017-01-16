اقامت كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة تخرج طلاب دفعة الامل الواحد والأربعين والبالغ عددهم 43 طلب وطالبة بمختلف التخصصات .

وخلال الحفل الذي حضره مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ نصر اللحجي ومديرعام الشرطة العميد صالح السيد القى الدكتور ناصر الخبجي محافظ المحافظة كلمة اكد فيها اهمية هذا الصرح التعليمي الذي يرفد الوطن بالكوادر اازراعية في مختلف التخصصات ... منوها ان رسالة كلية ناصر للعلوم الزرعية قد بدأت في سبعينيات القرن العشرين ومازل عطائها مستمرا الى اليوم وسيتمر الى مالا نهاية وهي رسالة تحمل في مضامينها تفرد لحج في العديد من المجالات وتحتل مكانة رفيعة في رفع المستوى العلمي على مستوى الوطن



مشيرا ان الوضع المأساوي الحالي الذي تشهده كلية ناصر للعلوم الزراعية من تدمير وتخريب إلا انها استطاعت بفضل الهيئة التدريسية فيها ان تتخطى كل الصعوبات وتثبت للجميع ان الرسالة العلمية لا يستطيع ان يقف امامها صعاب متى توفرت النية الصادقة لنشر العلم والمعرفة



كما القى عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية الدكتور حسن صالح حسن كلمة هنى فيها الطلبة الخريجين في الدفعة 41 متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المهنية وان يسهموا في احداث نقلة للجانب الزراعي في المحافظة وعلى مستوى الوطن



وفي الحفل الذي شهد القاء العديد من القصائد الشعرية والوصلات الغنائية المعبرة القيت كلمة نيابة عن الطلاب الخريجين عبرت في مجملها عن السعادة التي يعيشها الخريجين بعد سنوات من التحصيل العلمي وقسوة الايام التي قضاها الطلاب اثناء وبعد الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وحليفهم صالح واعاقتهم من استكمال الدراسة في وقتها المحدد .. بعد ذلك تم منح الطلاب الخريجين الشهادات التقديرية تكريما لهم لإنهائهم مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات الزراعية

الجدير بالذكر ان مبنى كلية ناصر للعلوم الزراعية والأراضي المجاورة لها وهبها السلطان الثائر الفقيد علي عبد الكريم العبدلي لجامعه عدن خدمة للتعليم وقد تعرضت الكلية لإضرار جراء الحرب مما ادى الى تبنى دولة الكويت الشقيق اعادة تأهيل بعض مبانيها المدمرة





المزيد في أخبار وتقارير كلية الزراعه بلحج تحتفي بتخرج دفعه الامل ال 41 اقامت كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة تخرج طلاب دفعة الامل الواحد والأربعين والبالغ عددهم 43 طلب وطالبة بمختلف التخصصات 16 شهيد من المقاومة في معارك مع ميليشيا الحوثي ببيحان قالت مصادر في المقاومة الجنوبية بمديرية بيحان بمحافظة شبوة ان 16 من افراد المقاومة استشهدوا يوم الاثنين في مواجهات عنيفة مع مسلحي ميليشيا الحوثي. وقال المصدر لعدن اجتماع يبحث إمكانية دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشاريع المتوقفة في محافظتي لحج وابين عقد يوم الاثنين بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعا ضم الاخوة وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج والمهندس عبدالملك ناجي القائم بإعمال وكيل وزارة الزراعة والري