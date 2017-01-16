16 شهيد من المقاومة في معارك مع ميليشيا الحوثي ببيحان



قالت مصادر في المقاومة الجنوبية بمديرية بيحان بمحافظة شبوة ان 16 من افراد المقاومة استشهدوا يوم الاثنين في مواجهات عنيفة مع مسلحي ميليشيا الحوثي.

وقال المصدر لعدن الغد ان المقاومة اشتبكت مع عناصر ميليشيا الحوثي طوال يوم الاثنين.

وتصاعدت حدة القتال ببيحان خلال الايام القليلة الماضية.

وحققت المقاومة تقدما قبل اسابيع لكن هذا التقدم سرعان ماخسرته بسبب غياب دعم قوات الشرعية للمقاومة.

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