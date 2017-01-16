اجتماع يبحث إمكانية دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشاريع المتوقفة في محافظتي لحج وابين

عقد يوم الاثنين بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعا ضم الاخوة وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج والمهندس عبدالملك ناجي القائم بإعمال وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع التنمية والإنتاج والمهندس علي جنيد علي القائم بإعمال وكيل وزارة الزراعة لقطاع التخطيط والمعلومات والأستاذ غازي احمد علي مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية لبحث إمكانية دعم الصندوق للمشاريع المتوقفة في محافظتي لحج وابين .

وخلال الاجتماع اكد الحالمي الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة وانهيار البنية التحتية للمشاريع الخدمية جراء حرب مليشيا الحوثي وصالح على المحافظة وكذا بسببها توقف الداعمين الدوليين عن تمويل العديد من المشاريع الحيوية والتنموية في مختلف القطاعات منوها ان السلطة المحلية لديها مصفوفة كاملة بكل الاحتياجات الضرورية والتي تقوم بعرضها لمختلف الجهات الداعمة والمانحة للمساعدة في اعادة تأهيل ما دمرته الحرب الاخيرة.

من جانبه اشار القائم باعمال وكيل وزارة الزراعة المهندس عبدالملك ناجي ان القطاع الزراعي في محافظة لحج وابين يمتلك مشاريع بمئات ملايين الدولارات ولكن بسبب الحرب توقفت الدول والصناديق الداعمة وخسر القطاع الزراعي مشاريع غاية في الاهمية كان بإمكانها احداث نقلة نوعية في البنية التحيتة الزراعية وتحسين الناتج المحلي للدولة بجميع المنتاجات الزراعية .

منوها ان الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر تبذل جهودا لايستهان بها في اعادة عجلة التنمية الزراعية وسعيها للتنسيق مع الداعمين الاقليميين والدولين ومزاولة تعهداتهم المالية في تنفيذ المشاريع المتوقفة بناء على الاتفاقيات المبرمة مسبقا معها .

كما اكد الاستاذ غازي احمد علي مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية بناء على الخطط المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية في محافظتي لحج وابين واعتمادها في خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام الحالي والبحث عن ممولين سواء منظمات دولية او جهات حكومية

اقليمية ودولية .

مشيرا ان لدى الصندوق كادر متخصص يمكنه المساعدة في عمل المسوحات للمناطق المستهدفة وذات الاولوية في الاحتياج ما يضمن سير العمل بأسس وقواعد علمية وصحيحة تسهم في انتشال وتطوير البنية التحتية لهذه المحافظات.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة ابين الدكتور حسين الهيثمي ومدير عام تنمية المراة الريفية المهندسة نادية حميد سلطان .

المزيد في أخبار وتقارير كلية الزراعه بلحج تحتفي بتخرج دفعه الامل ال 41 اقامت كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة تخرج طلاب دفعة الامل الواحد والأربعين والبالغ عددهم 43 طلب وطالبة بمختلف التخصصات 16 شهيد من المقاومة في معارك مع ميليشيا الحوثي ببيحان قالت مصادر في المقاومة الجنوبية بمديرية بيحان بمحافظة شبوة ان 16 من افراد المقاومة استشهدوا يوم الاثنين في مواجهات عنيفة مع مسلحي ميليشيا الحوثي. وقال المصدر لعدن اجتماع يبحث إمكانية دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشاريع المتوقفة في محافظتي لحج وابين عقد يوم الاثنين بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعا ضم الاخوة وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج والمهندس عبدالملك ناجي القائم بإعمال وكيل وزارة الزراعة والري