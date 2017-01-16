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استشهاد اربعة بصاروخ حراري في ذوباب ..ونجل القائد حلبوب يستغيث لإنقاذ والده وسائقه ونقلهما الى الخارج

صورة من أرشيف (عدن الغد)
الاثنين 16 يناير 2017 06:35 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال نجل العميد قائد هيثم حلبوب مدير برنامج نزع الألغام بعدن ، الرئاسة والحكومة ، بسرعة نقل والده وسائقه الى الخارج لاستكمال العلاج، نظرا لحالتهما الحرجة ، مشيرا بتلقي الاثنين وعدا بسرعة نقلهما من مستشفى الوالي الا ان الاثنان مازالا يرقدان فيه حتى اللحظة .

وكشف المهندس عادل قائد حلبوب ، عن استشهاد اربعة من الضباط والجنود العاملين في البرنامج، رابعهم توفاه الله يوم الاثنين ، وبعيد ثلاثة ايام على استهداف الفريق الهندسي ، بصاروخ حراري ، أطلقته الميليشيات الانقلابية ، مساء يوم السبت، في منطقة ذباب، التي يقومون بتطهيرها من الألغام التي زرعتها تلك ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ قبل انسحابها من المنطقة .

بدوره ، قال العقيد المهندس ، فضل المرفدي ، ان العقيد مهندس ، سعيد علي مشعل ،  انضم الى كوكبة الشهداء ، يوم الاثنين ، معتبرا استشهاده بالخسارة الفادحة والأليمة على أهله وزملائه المهندسين في الهندسة العسكرية، وعلى  وطنه وشعبه .

واشار الى ان سائق العميد قائد هيثم حلبوب ، عمار يحيى بن يحيى حالته خطرة ، وهو ابن الشهيد المساعد يحيى بن يحيى المجنفش الذي استشهد على الفور .

ويعد حلبوب من المتخصصين القلائل المشهود لهم بالعمل طوال قبل وأثناء الحرب ، اذا قدر له وفرقه التابعة لبرنامج نزع الألغام في عدن بإزالة الاف الألغام والمقذوفات في المحافظات المحررة بما فيها محافظة حضرموت .


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