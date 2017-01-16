استشهاد اربعة بصاروخ حراري في ذوباب ..ونجل القائد حلبوب يستغيث لإنقاذ والده وسائقه ونقلهما الى الخارج

قال نجل العميد قائد هيثم حلبوب مدير برنامج نزع الألغام بعدن ، الرئاسة والحكومة ، بسرعة نقل والده وسائقه الى الخارج لاستكمال العلاج، نظرا لحالتهما الحرجة ، مشيرا بتلقي الاثنين وعدا بسرعة نقلهما من مستشفى الوالي الا ان الاثنان مازالا يرقدان فيه حتى اللحظة .

وكشف المهندس عادل قائد حلبوب ، عن استشهاد اربعة من الضباط والجنود العاملين في البرنامج، رابعهم توفاه الله يوم الاثنين ، وبعيد ثلاثة ايام على استهداف الفريق الهندسي ، بصاروخ حراري ، أطلقته الميليشيات الانقلابية ، مساء يوم السبت، في منطقة ذباب، التي يقومون بتطهيرها من الألغام التي زرعتها تلك ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ قبل انسحابها من المنطقة .

بدوره ، قال العقيد المهندس ، فضل المرفدي ، ان العقيد مهندس ، سعيد علي مشعل ، انضم الى كوكبة الشهداء ، يوم الاثنين ، معتبرا استشهاده بالخسارة الفادحة والأليمة على أهله وزملائه المهندسين في الهندسة العسكرية، وعلى وطنه وشعبه .

واشار الى ان سائق العميد قائد هيثم حلبوب ، عمار يحيى بن يحيى حالته خطرة ، وهو ابن الشهيد المساعد يحيى بن يحيى المجنفش الذي استشهد على الفور .

ويعد حلبوب من المتخصصين القلائل المشهود لهم بالعمل طوال قبل وأثناء الحرب ، اذا قدر له وفرقه التابعة لبرنامج نزع الألغام في عدن بإزالة الاف الألغام والمقذوفات في المحافظات المحررة بما فيها محافظة حضرموت .

المزيد في أخبار وتقارير كلية الزراعه بلحج تحتفي بتخرج دفعه الامل ال 41 اقامت كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة تخرج طلاب دفعة الامل الواحد والأربعين والبالغ عددهم 43 طلب وطالبة بمختلف التخصصات 16 شهيد من المقاومة في معارك مع ميليشيا الحوثي ببيحان قالت مصادر في المقاومة الجنوبية بمديرية بيحان بمحافظة شبوة ان 16 من افراد المقاومة استشهدوا يوم الاثنين في مواجهات عنيفة مع مسلحي ميليشيا الحوثي. وقال المصدر لعدن اجتماع يبحث إمكانية دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشاريع المتوقفة في محافظتي لحج وابين عقد يوم الاثنين بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعا ضم الاخوة وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج والمهندس عبدالملك ناجي القائم بإعمال وكيل وزارة الزراعة والري