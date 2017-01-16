الحوثيون يتحدثون لأول مرة عن مصير اللواء الصبيحي
عدن الغد/ صنعاء/ خاص:
في أول حديث صادر عن قيادات حوثية بشأن مصير وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.
قال القيادي في جماعة الحوثي، صالح الصماد، ردا على سؤال طرحته قناة "الميادين" عن مصير وزير الدفاع اللواء الصبيحي، قال: "إنه لم تصله أي معلومات عن تعرض حياة اللواء محمود الصبيحي ، أو حياة القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، للخطر، رغم الغارات الجوية التي استهدفت السجون ومقري الأمن السياسي والقومي وأقسام الأمن في مختلف المحافظات اليمنية".
ويأتي التلميح الذي تناوله، الصماد، في ظل حالة الغموض الكبير الذي لايزال يكتنف مصير وزير الدفاع الصبيحي الذي تم أسره بمعية العميد فيصل رجب واللواء ناصر منصور، في الـ25 مارس من عام 2015م، من قبل جماعته وقوات الرئيس اليمني السابق، حيث يصر الحوثيين على التكتم والصمت بشأن الإفصاح عن مصير اللواء الصبيحي ورفاقه لأكثر من عام ونصف العام، وهو ما يفتح باب التكهنات والتساؤلات الملحة للكشف عن مصير هؤلاء الأسرى الجنوبيين الذين تعتقلهم جماعة الحوثي و صالح في معتقلات صنعاء.
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