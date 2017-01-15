مسلحون من القاعدة يهاجمون نقطة امنية بلودر وسقوط 3 شهداء و2 جرحى
الأحد 15 يناير 2017 11:25 مساءً
لودر /عدن الغد /خاص:
لودر /عدن الغد /خاص:
هاجمت عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة مساء يوم الاحد نقطة امنية بلودر.
وقال مصدر امني لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة هاجموا النقطة الواقعة بالقرب محطة كهرباء لودر واشتبكوا مع الجنود.
وبحسب مصادر طبية فقد اسفرت الإشتباكات عن سقوط 3 شهداء وجريحين في صفوف جنود الحزام الأمني.
وتحصلت عدن الغد على اسماء الضحايا وهم الشهيد علي احمد الضباعي ومحمد احمد مصور الجعري وصدام الدماني
الجرحى
1-سالم عوض مداهس
2-الخضر العود
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