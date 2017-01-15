باصميع : هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ، بعد أن خسرت كل شيء

قال العميد ناصر باصميع اركان حرب اللواء 119 والقائم باعمال قائد اللواء لعدن الغد

ان هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ساعين بذلك إبقاء المحافظة في أتون الفوضى واللإستقرار.



واكد باصميع لعدن الغد في تعليقة حول الاوضاع الأمنية في محافظة ابين وسير عملية صرف الرواتب للافراد أن هناك افراد ينتمون للمؤسسة العسكرية يسعودن جاهدين في زعزعة الوضع الامني في محافظة ابيناما عن طريق عرقلة الجهاز الامني او عن طريق عرقلة لجان الصرف والترقيم ,

ذلك لانهم يعملون ويدركون جل الادراك ان ترتيب الوضع الامني والعسكري في محافظة ابين سيضعهم امام تساؤل وطني وتاريخي

عن دورهم في فترة الغزوا الحوثي العفاشي ؟

وعن مصير السلاح الثقيل والخفيف الذي اختفى من مقرات الوحدات العسكرية سواء اكانت اللواء 119 مشاة او الوحدات العسكرية الاخرى التي كانت متواجده في محافظة ابين.

وختم باصميع رسالته بالشكر قائلا :

ونحن نخوض في صميم مرحلة ترتيب وضع الجيش ووصلنا الى المرحلة الاخيرة في ترتيب وضع اللواء 119 مشاة نشكر الاخ , وزير الزراعة احمد بن احمد الميسري الذي مازال يقدم العون والاسناد لنا وللمحافظة للنهوض بوحداتها العسكرية بمواصلة عملة في الاشراف على لجان صرف الرواتت وترقيم المجندين .

كما نشكر الوالد الرمز المشير الركن عبدربه منصور هادي الذي كلفنا وشرفنا بهذه المسؤلية العظيمة في قيادة اركان حرب اللواء 119 والقيام باعمال القيادة فيه ونشد على يدية في مواصلة دعمه لهذه المحافظة الجريحة وجهازها الامني والعسكري المتمثل في قيادة المحور بقيادة االاخ ابوبكر حسين حتى تطهير كل ارض الوطن وتامينها تامين تام كي يامن المواطن بالعيش الآمن والمستقر





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