السفير مارم يستقبل السفير الاسترالي بمكتبه بالقاهرة

استقبل سعادة السفير الدكتور محمد علي مارم سفير بلادنا بمصر في مكتبة بالقاهرة سعادة السفير نيل هوكنز سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية .

ورحب السفير مارم بالسفير هوكنز واكد حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين..، مستعرضا تطورات الاوضاع في بلادنا منذ التوقيع على المبادرة الخليجية والفترة الانتقالية مرورا بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استغرق قرابة عام كامل وخرج بمخرجات توافق عليها الجميع في الداخل اليمني ولقى تأييد وترحيب اقليمي ودولي كبير وتم اعداد مشروع دستور جديد لليمن الاتحادي ولم يتبق الا اقراره والاستفتاء عليه ومن ثم اجراء الانتخابات لكن العملية الانقلابية العسكرية ادخلت اليمن الى الوضع الذي تعيشه الان .

واوضح السفير مارم الجهود السياسية التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للخروج من هذه الازمة استنادا للمرجعيات الاساسية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

من جانبه شكر السفير هوكنز السفير مارم على حفاوة الاستقبال واعتبر اللقاء فرصة طيبة لتبادل الآراء وتوطيد علاقات الصداقة التي تربط استراليا باليمن واستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخبرة الاسترالية كما ابدى هوكنز تفهما عميقا لما طرحة مارم وشدد على ضرورة تظافر كل الجهود للوصول لتسويات سياسية لازمات المنطقة تحفظ الامن والاستقرار للدول وللمنطقة بشكل عام.

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون من القاعدة يهاجمون نقطة امنية بلودر وسقوط شهيد و2 جرحى هاجمت عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة مساء يوم الاحد نقطة امنية بلودر.وقال مصدر امني لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة هاجموا النقطة الواقعة بالقرب محطة كهرباء لودر باصميع : هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ، بعد أن خسرت كل شيء قال العميد ناصر باصميع اركان حرب اللواء 119 والقائم باعمال قائد اللواء لعدن الغد ان هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ساعين بذلك إبقاء المحافظة في أتون نائب رئيس المؤسسة الإسلامية في ماليزيا : عاصفة الحزم ستهزم الحوثيين وأعوانهم لأنهم فاسدون قال نائب رئيس المؤسسة الإسلامية بولاية كلنتان بمملكة ماليزيا الشيخ محمد زكي بن درامان، إن عاصفة الحزم ستنتهي ــ بإذن الله ــ بنصر مؤزر لقوات التحالف والشرعية على