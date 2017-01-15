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السفير مارم يستقبل السفير الاسترالي بمكتبه بالقاهرة

الأحد 15 يناير 2017 09:28 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:

استقبل سعادة السفير الدكتور محمد علي مارم سفير بلادنا بمصر في مكتبة بالقاهرة سعادة السفير نيل هوكنز سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية .

 ورحب السفير مارم بالسفير هوكنز واكد حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين..، مستعرضا تطورات الاوضاع في بلادنا منذ التوقيع على المبادرة الخليجية والفترة الانتقالية مرورا  بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استغرق قرابة عام كامل وخرج بمخرجات توافق عليها الجميع في الداخل اليمني ولقى تأييد وترحيب اقليمي ودولي كبير  وتم اعداد مشروع دستور جديد لليمن الاتحادي ولم يتبق الا اقراره والاستفتاء عليه  ومن ثم اجراء الانتخابات لكن العملية الانقلابية العسكرية ادخلت اليمن الى الوضع الذي تعيشه الان .

واوضح السفير مارم الجهود السياسية التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للخروج من هذه الازمة استنادا  للمرجعيات الاساسية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

من جانبه شكر السفير هوكنز السفير مارم على حفاوة الاستقبال واعتبر اللقاء فرصة طيبة لتبادل الآراء وتوطيد علاقات الصداقة التي تربط استراليا باليمن واستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخبرة الاسترالية  كما ابدى هوكنز تفهما عميقا  لما طرحة مارم وشدد على ضرورة تظافر كل الجهود للوصول لتسويات سياسية لازمات المنطقة تحفظ الامن والاستقرار للدول وللمنطقة بشكل عام.


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