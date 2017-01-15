اللجنة الامنية بالعاصمة عدن برئاسة اللواء الزُبيدي توكد على ضرورة تنظيم حمل السلاح وحيازته وتكامل الجهود بين الجميع

صورة من الارشيف لمقاتلين في عدن

أكد اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية على ضرورة تكامل أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية والعمل ضمن فريق واحد من أجل تحسين الوضع الأمني نحو الأفضل وتأمين وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

وشدد المحافظ الزبيدي على تنظيم حمل وحيازة السلاح مشيرًا إلا أن أمن العاصمة عدن مسؤولية الجميع قوات أمنية وعسكرية والمقاومة الجنوبية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين عامة .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع مساء اليوم الأحد بمنزل المحافظ الزبيدي رئيس اللجنة الامنية وبحضور مدير الأمن بعدن اللواء شلال شائع ومدير جهاز الأمن القومي بعدن العميد حيدرة لهطل ومدير جهاز الأمن السياسي بعدن العميد قائد محمد مساعد .

وضم اللقاء الى جانب اللجنة الامنية بالعاصمة عدن عبدالقوي باعش وقائد قوات الأمن الخاصة بعدن العميد ناصر سريع والعميد طيار عادل الحالمي والشيخ ناصر بن حدور والعميد عبدالله الصبيحي .

وفي اللقاء الأمني استعرض اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية الأحداث والأوضاع الأمنية التي تشهدها عدن ، كما تطرق إلى مذكرة الخطة الأمنية للعاصمة عدن التي قدمتها اللجنة الامنية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي للمصادقة عليها .

كما تم في اللقاء قراءة الضوابط المؤقتة لتنظيم عمل الوحدات الأمنية والعسكرية بالعاصمة عدن ومناقشة آليات معالجة الأوضاع الأمنية وتم فتح الباب للحديث ومناقشة نقاط الاجتماع للجنة الأمنية وآخرها مشكلة كريتر خور مكسر ليوم أمس وقبل أمس .

الى ذلك تحدث العميد عادل الحالمي مستشار وزير الداخلية حول ملف دمج المقاومة مقترحا على ضرورة استكمال ما تبقى من عناصر المقاومة واستيعابهم في وحدات الامن والجيش .

واجمع الحضور على ضرورة استكمال عملية الدمج واستيعاب ما تبقى من عناصر المقاومة الجنوبية في وحدات الأمن والجيش من خلال رفع كشوفات الى محافظ العاصمة عدن لمتابعتها مع رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي

كما شدد الحضور على توحيد الزي العسكري لكل وحدة عسكرية أو أمنية ،واستمرار اللقاءات الدورية بين اللجنة الامنية وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية لمناقشة قضايا الأمن ومعالجتها اول باول .

وشدد الحاضرين على أن أمن عدن مسؤولية جماعية تكاملية ، مؤكدين في الوقت نفسه وقوفهم إلى جانب الأخ المحافظ ومدير الأمن لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة عدن وتفعيل مؤسسات الجيش والأمن وبناء دولة النظام والقانون .

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون من القاعدة يهاجمون نقطة امنية بلودر وسقوط شهيد و2 جرحى هاجمت عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة مساء يوم الاحد نقطة امنية بلودر.وقال مصدر امني لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة هاجموا النقطة الواقعة بالقرب محطة كهرباء لودر باصميع : هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ، بعد أن خسرت كل شيء قال العميد ناصر باصميع اركان حرب اللواء 119 والقائم باعمال قائد اللواء لعدن الغد ان هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ساعين بذلك إبقاء المحافظة في أتون نائب رئيس المؤسسة الإسلامية في ماليزيا : عاصفة الحزم ستهزم الحوثيين وأعوانهم لأنهم فاسدون قال نائب رئيس المؤسسة الإسلامية بولاية كلنتان بمملكة ماليزيا الشيخ محمد زكي بن درامان، إن عاصفة الحزم ستنتهي ــ بإذن الله ــ بنصر مؤزر لقوات التحالف والشرعية على

تعليقات القراء



