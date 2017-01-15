MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 15 يناير 2017 11:31 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اللجنة الامنية بالعاصمة عدن برئاسة اللواء الزُبيدي توكد على ضرورة تنظيم حمل السلاح وحيازته وتكامل الجهود بين الجميع
أخبار وتقارير

اللجنة الامنية بالعاصمة عدن برئاسة اللواء الزُبيدي توكد على ضرورة تنظيم حمل السلاح وحيازته وتكامل الجهود بين الجميع

صورة من الارشيف لمقاتلين في عدن
الأحد 15 يناير 2017 07:19 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

أكد اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية على ضرورة تكامل أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية والعمل ضمن فريق واحد من أجل تحسين الوضع الأمني نحو الأفضل وتأمين وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

وشدد المحافظ الزبيدي على تنظيم حمل وحيازة السلاح مشيرًا إلا أن أمن العاصمة عدن مسؤولية الجميع قوات أمنية وعسكرية والمقاومة الجنوبية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين عامة .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع مساء اليوم الأحد بمنزل المحافظ الزبيدي رئيس اللجنة الامنية وبحضور مدير الأمن بعدن اللواء شلال شائع ومدير جهاز الأمن القومي بعدن العميد حيدرة لهطل ومدير جهاز الأمن السياسي بعدن العميد قائد محمد مساعد .

وضم اللقاء الى جانب اللجنة الامنية بالعاصمة عدن عبدالقوي باعش وقائد قوات الأمن الخاصة بعدن العميد ناصر سريع والعميد طيار عادل الحالمي والشيخ ناصر بن حدور والعميد عبدالله الصبيحي .

وفي اللقاء الأمني استعرض اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية الأحداث والأوضاع الأمنية التي تشهدها عدن ، كما تطرق إلى مذكرة الخطة الأمنية للعاصمة عدن التي قدمتها اللجنة الامنية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي للمصادقة عليها .

كما تم في اللقاء قراءة الضوابط المؤقتة لتنظيم عمل الوحدات الأمنية والعسكرية بالعاصمة عدن ومناقشة آليات معالجة الأوضاع الأمنية وتم فتح الباب للحديث ومناقشة نقاط الاجتماع للجنة الأمنية وآخرها مشكلة كريتر خور مكسر ليوم أمس وقبل أمس .

الى ذلك تحدث العميد عادل الحالمي مستشار وزير الداخلية حول ملف دمج المقاومة مقترحا على ضرورة استكمال ما تبقى من عناصر المقاومة واستيعابهم في وحدات الامن والجيش .

واجمع الحضور على ضرورة استكمال عملية الدمج واستيعاب ما تبقى من عناصر المقاومة الجنوبية في وحدات الأمن والجيش من خلال رفع كشوفات الى محافظ العاصمة عدن لمتابعتها مع رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي

كما شدد الحضور على توحيد الزي العسكري لكل وحدة عسكرية أو أمنية ،واستمرار اللقاءات الدورية بين اللجنة الامنية وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية لمناقشة قضايا الأمن ومعالجتها اول باول .

وشدد الحاضرين على أن أمن عدن مسؤولية جماعية تكاملية ، مؤكدين في الوقت نفسه وقوفهم إلى جانب الأخ المحافظ ومدير الأمن لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة عدن وتفعيل مؤسسات الجيش والأمن وبناء دولة النظام والقانون .


المزيد في أخبار وتقارير
مسلحون من القاعدة يهاجمون نقطة امنية بلودر وسقوط شهيد و2 جرحى
هاجمت عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة مساء يوم الاحد نقطة امنية بلودر.وقال مصدر امني لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة هاجموا النقطة الواقعة بالقرب محطة كهرباء لودر
باصميع : هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ، بعد أن خسرت كل شيء
قال العميد ناصر باصميع اركان حرب اللواء 119 والقائم باعمال قائد اللواء لعدن الغد ان هناك أطراف تسعى لخلق الفوضى في محافظة ابين ساعين بذلك إبقاء المحافظة في أتون
نائب رئيس المؤسسة الإسلامية في ماليزيا : عاصفة الحزم ستهزم الحوثيين وأعوانهم لأنهم فاسدون
قال نائب رئيس المؤسسة الإسلامية بولاية كلنتان بمملكة ماليزيا الشيخ محمد زكي بن درامان، إن عاصفة الحزم ستنتهي ــ بإذن الله ــ بنصر مؤزر لقوات التحالف والشرعية على


تعليقات القراء
240383
[1] الامن من الايمان
الأحد 15 يناير 2017
مواطن | الوطن الجريح
اخواني كفانا اقتتال والمواطنين يخرجوا من بيوتهم وهم خائفين من كثر المسلحين وصارات شكل مهدد لحياة المواطنين واين السلطه من هذه الظاهره ويجب وبشكل سريع وصارم الى منع المظاهر المسلحه وسحب السلاح من المسلحين ودمج هولاء في الجيش والامن وتفعيل الشرطة العسكرية لتدقيق على حاملي الاسلحة وتكون عندهم هويات عسكرية وانهم على الدوام والان المواطنين لايعرفوا المقاومة من الارهابين لانهم كلهم مدنين وحاملين اسلحة وفي حالة ضبط العملية بيكون سهل التعرف على الارهابين والقبض عليهم والله يديم الامن والامان على البلاد والعباد



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
انفراد .. قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين بباب المندب .. ووقوع أسرى حوثيون (اسماء – صور)
بن حبتور: حققنا إيرادات تفوق 400 مليار
بيترهانسل يتوج برالي دكار للسيارات وسندرلاند أول بريطاني يفوز في السباق
محكمة مصرية تحبس 19 لمدة عامين أدينوا بالتظاهر دون إذن بعد إجراءات تقشف
قال ان الجيش الذي اسسه صالح كان افضل حالا مما يتم تشكيله اليوم في اليمن.. سياسي مؤيد للشرعية : ﻿الجيوش الفئوية في اليمن مشروع لدولة فاشلة
مقالات الرأي
كمية العنصرية التي يحملها بعض السعوديين مخيفة إلى درجة كبيرة وخطيرة أيضاً، ليس على الأجانب وحسب بل خطيرة حتى
-في مسجدين متجاورين بمدينة كريتر عدن سمعت خطيبا في المسجد الأول يقول: (سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي
هذه الأيام، تدور معارك ضارية جنوب غرب اليمن في محافظة تعز، ومعارك أخرى مماثلة شرق البلاد في محافظة شبوة. وهذه
 في عدد غير قليل من عواصم ومديريات محافظاتنا الجنوبية , هناك مبان لمؤسسات خدمية , ومكاتب وزارات حكومية ,
كم سعدنا ان جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية احتضنت فعالية التصالح والتسامح يوم 13/يناير/2006 (اي قبل 11عاماً) نسأل
سؤال يتطلب ردك .. لماذا كل هذه الكتابات والنصائح للأخ الرئيس .   كم هي تلك النصائح التي ترفع للرئيس ومؤسسة
أقر  المبعوث  الأممي إلى  اليمن  إسماعيل  ولد  الشيخ  أحمد باستحالة التنفيذ  الكامل 
إن الدعوات الاخيرة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر و نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب لإخراج
مع إيماني المطلق اننا في الجنوب لن نعيش وضع أسوأ من الوضع السابق وتحديدا منذ ان احتل نظام صنعاء الجنوب في يوم
الان ندرك تماما ان توقف عجلة المعيشة اليمنية ينتج هذه الحاجة الماسة للمال عند الناس ..وهذا التوقف أو التوقيف
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
بن عثمان .. الف مبروك
شكر وتقدير
وفيات
صبرا ال الاحمر
المخرج المسرحي عوض سالم باعطب في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017