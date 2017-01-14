سيناتور أمريكي: ندرس تقديم مشروع للخارجية الأمريكية لإدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت ، إن السيناتورين الجمهوريين تيد كروز وجيم إينهاف، بصدد تقديم مشروع قانون يلزم الخارجية الأميركية بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية تهدد أمن العالم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من السيناتور الجمهوري تيد كروز، بأنه قال أيضاً أن مكتبه يدرس حالياً اقتراحاً بتقديم مشروع قانون يتضمن إجبار وزارة الخارجية الأميركية على إدراج حركة (الحوثي ) اليمنية، المعروفة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن كروز قد قدم بالفعل مشروعاً لإدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب، وأن النجاح المرتقب لمشروع تصنيف الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، سوف يفتح الباب أمام إضافة الحركة الحوثية المسلحة، وربما حركات شيعية أخرى في المنطقة، إلى القائمة ذاتها.