السقلدي : مثلما تجاوزت حرب 94م مشروع وثيقة العهد .. فحرب 2015م تجاوزت مشروع الأقاليم الستة

أكد الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي أن فكرة التسامح الجنوبي أتت لتشــــِع ثقافة الإخـوّة وتنـثر كل معاني الاُلفة بين أبناء الجنوب في وقت كانت - وما زالت - تتكالب عليه كل صنوف الاستهداف منذ عام 94م وحتى اللحظة كون هذه التصالح هو قيمة انسانية بعيدا حتى عن الحسابات السياسية.

وقال السقلدي في ندوة نقاش على الهواء مع قناة بلقيس الفضائية مساء الجمعة 13يناير :"فكما نعرف أن الجنوب دخل الوحدة اليمنية عام 90م وهو مثقّـــلاً بكثير من تبعات التراكمات الخلافات السياسية التي علقت بمسيرة دولته منذ عام الاستقلال الوطني 1967م وربما ما قبل ذلك وحتى عام 90م , وقد استغل الخصوم السياسيين بعد الوحدة هذا الإرث الجنوبي الثقيل استغلالا سيئا ضمن الخلافات التي عصفت بشركاء وحدة 90م وتحديداً ابّـــان الازمة السياسية الطاحنة عام 93م وأثناء سير معارك 94م وما بعدها".

وأوضح السقلدي :"ان احتفاء الجنوبيين اليوم بيوم 13 يناير ليس احتفائاً بأحداث يناير 86م بل إحياءً لذكرى انطلاقة عملية التسامح الجنوبي التي قام بها عدد من نخب الجنوب مدنيين وعسكريين من عموم محافظات الجنوب من جمعية ردفان الاجتماعية بالعاصمة عدن قبل عقد من الزمن في 13يناير 2006م ). مضيفا : (.. فما زلنا نتذكر كيف كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكل القوى المنتصرة بحرب 94م يوظفون الخلافات الجنوبية لمصلحة أجندتهم السياسية والتسلطية, فقد كان صالحا يذهب الى محافظة أبين ويوغر قلوب ابنائها ضد محافظات جنوبية أخرى ويذهب الى محافظات لحج والضالع ويقول الشيء ذاته أي يحرضها ضد محافظتَــي أبين وشبوه, ضمن فلسفة وسياسية فرق تسد, فرق تنهب, فرق تهيمن".

وبشان مشروع الدولة الاتحادية من ستة اقاليم التي يروج له حزب الاصلاح وأطراف بالشرعية قال السقلدي :"مثلما تجاوزت حرب عام 94م مشروع وثيقة الاجماع الوطني المتمثلة بمشروع وثيقة العهد والاتفاق فمنطقيا ان تكوت حرب 2015م قد تجاوزت وجبّــت ما قبلها من مشاريع سياسية وبالذات مشروع مخرجات الحوار الذي جرى بصنعاء قبل الحرب الأخيرة والذي تم تهميش الجنوب فيه تماما بما فيه الفصيل الجنوبي الذي شارك بذلك الحوار وهو مؤتمر شعب الجنوب, فقد مزق ذلك الحوار مشروع مؤتمر شعب الجنوب وكذلك مشروع الحزب الاشتراكي (مشروع الدولة الاتحادية من اقليمين بحدود 1990م, ,وبالتالي فمن الحكمة والعدل ومن واقع الوضع الجديد الذي افرزت هذه الحرب الأخيرة يجب ان يعاد النظر باي مشاريع سياسية صيغت قبلها بما يراعي معطيات اليوم وقناعات الشعب وبالذات بالجنوب الذي يتلمس طريقه بناءً على ثمن تضحياته الكبيرة طيلة عقدين من الزمن وبناءً على الوقائع والمتغيرات الجارية على الارض".

وعن المزاعم التي تتحدث عن الوجود الايراني بالجنوب فنّد السقلدي تلك المزاعم قائلاً :"لقد أثبتت الحرب الأخيرة 2015م زيف ذلك الزعم, والذي لا يعدو أن يكون أكثر من وسيلة بائسة لاستمالت دول الخليج على حساب الجنوب وقضيته ,ويستهدف بالدرجة الرئيسية إبقاء الجنوب ضمن وحدة يمنية ماتت في حرب 1994م ودفنت بحرب عام 2015م, فمن يطلقون هذا الزعم يريدون منه إفهام دول الخليج أن أي خروج للجنوب من عباءة الوحدة اليمنية الحالية يعني بالضرورة ذهابه الى حضن ايران".

* رابط المقابلة:

https://www.youtube.com/watch?v=SP6AM8lFnEo&feature=youtu.be