السكرتير الإعلامي للمخلوع صالح يعبر عن رفضه لممارسات تحدث في إطار تحالف المؤتمر والحوثيين

عبرت مراسلة بين الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وسكرتيره الإعلامي الخاص، أحمد عبدالله الصوفي، عن رفض قيادات مؤتمرية لممارسات حاصلة بسبب تحالف صالح والحوثيين.

وكشفت رسالة استقالة تقدم بها الصوفي عن رفضه للممارسات والتصرفات التي تحدث في إطار تحالف صالح والحوثيين.

وقال الصوفي في الاستقالة التي تقدم بها في سبتمبر العام المنصرم، أن هناك حقائق سيتم كشفها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الرئيس السابق يعيش وسط أخطاء يتعمد البعض استمرارها حتى يمنع استفاقة صالح منها.

فيما رفض المخلوع صالح استقالة سكرتيره الخاص، معلقاً عليها: "استقالتك مرفوضة، ولا تتدخل فيما لا يعينك، ولن نرضى بديلاً عنك".

وبينت مصادر أن استقالة الصوفي جاءت على خلفية نقاش حول مبادرة سياسية تقدم بها قادة ميدانيين في المؤتمر، الهدف منها إخراج محافظة تعز من دائرة الحرب والصراع القائم عبر تسوية سياسية.