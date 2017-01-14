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أخبار وتقارير

الشعيبي : هناك مخطط لإحداث حالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين بعدن

السبت 14 يناير 2017 11:34 صباحاً
لندن ((عدن الغد)) خاص:

حذر المدير السابق للمنطقة الحرة بعدن عبدالجليل الشعيبي من ماقال انه مخطط لبث الفوضى والذعر في صفوف الأهالي بعدن .

وكان الشعيبي الذي يقيم في بريطانيا يعلق على اشتباكات أخيرة شهدتها خور مكسر فجر وصباح يوم السبت .

وقال الشعيبي ان مسلسل البلطجة والفوضى لا ينتهي، مضيفا بالقول يومياً نسمع ونقرأ ونشاهد تصرفات مؤسفة للخارجين علي القانون من البلطجية، فمازال الشعب يعاني عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان، ومازالت أعمال البلطجة والعنف وترويع المواطنين مستمرة والبلطجة أصبحت ظاهرة وفي ازدياد مستمر عقب تحرير محافظة عدن والضالع .

وتابع بالقول :"  في تقديري لخلق الذعر والفوضى بين المواطنين وعدم الاستقرار،وأخشى شخصيا انه يتم تأجير البلاطجة من اجل التفرغ للخراب فقط، ولخلق الذعر والفوضى وإشاعة التخويف في الشارع بعد التحرير. فمن يحرك هؤلاء ومن يمولهم؟! ولابد من صدور قانون البلطجة ويتضمن أحكاما رادعة ضد البلطجية ؟ 


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تعليقات القراء
240108
[1] عندما يخرج الأموات من القبور،والشعيبي واحد منهم
السبت 14 يناير 2017
ثابت راجح البكري | شفيلد بريطانيا
انت واحد ممن نهبوا وسهلوا للمحتلين نهب الاراضي والمصالح في المنطقة الحرة... انت واحد ممن خدموا ولازالوا يخدمون الأمن القومي اليمني،انت جاسوس على ابناء الجالية في شفيلد.. انت عميل رخيص ، انت ممن تضاهروا رافعين صور صالح أثناء زيا ته الى بريطانيا،وكرمك صالح بتعيينك في المنطقة الحرة،أنت رخيص وعليك ان تخرس ولا تتكلم عن الوطن ... انت قابع في قصرك الذي بنيته من السرقة والرشاوي في شغيلد،ولا يحق لك ان تتحدث عن الوطن ،انت بريطاني الجنسية فأحترم نفسك،واللعنة على ما ينشر لك خبر أوصورة يا مرتزق

240108
[2] قبول الحق
السبت 14 يناير 2017
عبدالله كيله | الجنوب
علينا اننقبل القول السيد بغض النظر الى الماضي

240108
[3] عدن
السبت 14 يناير 2017
جمال احمد الشعيبي | عدن
الدكتور عبدالجليل سيدك يا بكري

240108
[4] ammurad
السبت 14 يناير 2017
ام مراد | عدن
كنت اتمنا ان يكون الشعيبي في قمة السلطه المحليه في عدن …صحيح كلامه



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