الحكومة اليمنية: لا نقاش حول صلاحيات هادي

قالت مصادر سياسية يمنية إن الحكومة الشرعية لم تتسلم أية مشاريع خطط من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن حل الأزمة اليمنية.

وذكرت المصادر لصحيفة الشرق الاوسط أن الحكومة تقدمت بملاحظاتها إلى المبعوث الأممي «وتنتظر منه أية مقترحات تتوافق وملاحظاتها والمرجعيات الثلاث المقرة أممًيا، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل».

من جانبه، قال مانع المطري، المستشار الإعلامي بوزارة الخارجية اليمنية، إن أي ورقة أممية تخوض في مسألة صلاحيات الرئيس «مرفوضة»، معللا ذلك بأنها «خارج المرجعيات الثلاث، ولا نتوقع أن تشمل الورقة الأممية الجديدة المنتظر تقديمها من المبعوث الأممي شيًئا من هذا القبيل».

إلى ذلك، أعلن اللواء أحمد سيف، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، أن الجيش اليمني فرض سيطرته بالكامل أمس على منطقة ذباب، لافًتا إلى أن جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح «لم يبق لهما وجود في الشواطئ اليمنية قرب ممر الملاحة الدولية بباب المندب».

وأوضح اللواء سيف لـ«الشرق الأوسط» أن عودة السلطة المحلية لمديرية ذباب «ستكون خلال الساعات المقبلة لممارسة أعمال الحكومة الشرعية، وقد رفع الجيش استدعاء لكل أعضاء السلطة المحلية للعودة ومباشرة أعمالهم، خاصة أن كثيرا منهم كانوا من ضمن النازحين إبان سيطرة الحوثيين على المديرية، ومنهم من انضم للجيش في وقت سابق لتحرير المديرية، في حين يعمل الجيش على إعادة الخدمات، كما أن الهلال الأحمر الإماراتي في طريقه إلى تقديم بعض المساعدات للنازحين من مديرية ذباب».

وقال نائب رئيس هيئة الأركان: «إن الاستراتيجية الإيرانية فشلت بشكل كامل مع تقدم الجيش وتحقيق الانتصارات المتتالية، في الوصول إلى البحر الأحمر، وإلى شواطئ بحر العرب، وخليج عدن، كما فشلت في الاستيلاء على باب المندب».

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