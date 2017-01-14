مصدر : وزير الإعلام تدخل شخصيا لانهاء واقعة احتجاز الإعلامي معروف بامرحول
السبت 14 يناير 2017 12:28 صباحاً
الرياض (عدن الغد) خاص:
الرياض (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر في الحكومة الشرعية ان وزير الإعلام معمر الارياني كلف احد وكلاء الوزارة في الرياض لمتابعة قضية احتجاز الإعلامي معروف بامرحول من قبل قسم شرطة بمدينة جدة السعودية .
وقال المصدر لعدن الغد ان الارياني كلف احد الوكلاء بمتابعة القضية واقناع مدير قناة عدن فارس الصبيحي بسحب ملف القضية من الشرطة والسعي للإفراج عن بامرحول.
واوضح المصدر انه يتوقع ان يتم الافراج عن بامرحول يوم السبت في حال نجحت هذه الجهود .
تعليقات القراء
240067
[1] يستاهل
السبت 14 يناير 2017
علي سنان القاضي | المنفى الاختياري
صراحة يستاهل بامرحوم لان لسانه لم تكف عن قذف الناس واعراضهم. جولة سريعة الى صفحته بلفيس وسوف ترون العجب العجاب.. لم يسلم منه الوزير القباطي ولامدير القناه الصبيحي... وحياته كلها بلسعودية صور واكل وسحت وتملق ونفاق.... عندة مشاكل حقوقية بخصوص راتبة فليتظلم عند اصحاب الشأن اما شخصنة الامور والقذف باعراض الناس يستحق مقاضاته قانونيا. وبلأمس القريب كان من أكبر المطبلين للدكتور قباطي حين تعيينة وزيرا للاعلام ومابرح الا بلعداوة الشخصية للدكتور.
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