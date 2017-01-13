تزامنا مع احتفالات شعبنا الجنوبي بذكرى التصالح والتسامح اقامت الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقيه . الدمام حفل كرنفالي ثقافي رياضي بحضور جماهير جنوبية استمتعت بهذه الفعالية .

و كان من ضمن الحضور الشخصية المعروفة عبدالقادر القاضي وجمع غفير من الحضور.

حيث بدى المهرجان بتلاوة ايا من الذكر الحكيم ومن ثم السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الجنوبي.

بعد ذلك القى الناشط جهاد التهامي الضالعي كلمة رحب فيها الضيوف وشكر فيها التحالف العربي بقيادة السعوديه ودولة الامارات .

وبعدها القى صلاح عوانه كلمة شكر فيها كل الحاضرين والمنظمين وقد قام بتقديم استقالته من رئاسة الجالية الجنوبيه .

وقام الاخ رئيس الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقيه سيف بن عسكر بالقاء كلمه شكر فيها الرئيس السابق ووعد ابناء الجالية بعمل افضل وكلمة اخرى للنائب نايف الزبيدي ومن ثم قام الاخ عبدالقادر القاضي ابو الليم بالقاء كلمة شكر فيها حسن الضيافه والاستقبال من ابناء الجالية الجنوبية بالشرقيه .

بعدها القى الناشط احمد السيد الردفاني كلمة استعرض فيها تاييدات القيادات الداخل لهذا العمل الجبار..وكان في طليعة المؤيدين من معالي وزير النقل مراد الحالمي واللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن والدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج والاستاذ فضل الجعدي محافظ الضالع واللواء شلال شايع مدير امن عدن والعميد صالح السيد مدير امن لحج والعميد عادل الحالمي قائد المقاومة الجنوبية واللواء فضل حسن قائد المنطقة الرابعه والقائد سليمان الزامكي قائد المقاومة الجنوبية عدن وعدد من القادة والنشطاء السياسيين والاعلامين

واتحف الحضور الشاعر منصور الطحطوح بابيات شعريه نالت اعجاب الجميع .وحيى الناشط ابو روان الشعيبي اللجنة المنظمه على النجاح الباهر .

وبعد الكلمات قامت فرقة محمد المصلي بتقديم مسرحية تعبر عن روح التصالح والتسامح بين ابناء الجنوب . لتنطلق فرقة الرقص الشعبي والتي كانت بقيادة ابو خالد الابيني واتسمت بالنشاط والتنويع .

وفي اخر المهرجان اقيمت مباراة كرة قدم على كاس التصالح والتسامح بين فريق حلين الحد والزعيم وفاز الزعيم بكاس التصالح والتسامح بفوزه 2.1 على حلين .

نشكر كل من شارك وساهم في انجاح هذا الحفل الكبير ونتمنى لجنوبنا العز والتقدم ونيل الاستقلال.

المزيد في أخبار وتقارير الجالية الجنوبية في الشرقية تنظم مهرجان التصالح والتسامح الجنوبي تزامنا مع احتفالات شعبنا الجنوبي بذكرى التصالح والتسامح اقامت الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقيه . الدمام حفل كرنفالي ثقافي رياضي بحضور جماهير جنوبية استمتعت صحيفة خليجية : خلاف جديد بين الحوثيين وصالح كشفت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يتزعّمه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، لـ”إرم نيوز”، عن خلاف جديد نشب بين الحوثيين وصالح، على المئات من جنوبيي اليمن يحيون تظاهرة جماهيرية في ذكرى الـ13 من يناير أحيا المئات من جنوبيي اليمن،عصر الجمعة،تظاهرة إحتفائية بمناسبة الذكرى ال11 لإعلان التصالح والتسامح الجنوبي،في خورمكسر ،شرق المدينة الجنوبية،وسط حضور متواضع