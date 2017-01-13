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محافظ شبوة احمد لملس يلتقي بالقائد الجديد لمحور عتق واللواء30مشاه العميد العتيقي

الجمعة 13 يناير 2017 06:46 مساءً
عتق (عدن الغد) خاص:


التقى محافظ شبوة احمد حامد لملس بالقائد الجديد لمحور عتق و اللواء ثﻻثين مشاه  العميد عزيز ناصر العتيقي .
وخﻻل اللقاء بارك المحافظ لملس ثقة القيادة السياسية والعسكرية للقائد التعيقي ومنحه قيادة المحور وقيادة اللواء ثﻻثين في هذه المرحلة الصعبة في حياة وتاريخ شعبنا ومؤسسته الدفاعية الباسلة .
معربا عن ثقته الكاملة والمطلقة  بان يكون القائد الجديد خير خلف لخير سلف .
مشيدا بالاداور الوطنية  المشرفة التي لعبها واضطلع بها المناضل اللواء ناصر علي النوبة في  التاريخ العسكري لقواتنا المسلحة البطلة  واعادة بناء جاهزية محور عتق واللواء ثﻻثين مشاه من جديد .
معربا عن ثقته في مواصلة القائد الجديد للمحور واللواء مسيرة اعادة بناء جاهزيتهما العسكرية ومواصلة انخراط منتسبيهما في برامج اﻻعداد القتالي والمعنوي حتى يتم استعادة القدرات الدفاعية لهما على اكمل وجه .
من جانبه نوه القائد الجديد لمحور عتق واللواء ثﻻثين العميد عزيز العتيقي باستعداده للعمل على استكمال المهام العسكرية المناطة بالمحور واللواء في هذه المرحلة واﻻمتثال الكامل لتعليمات وتوجيهات القيادة العسكرية  في مختلف مستويات هرمها الهيكلي .
وطالب بضرورة مساندة ووقوف ودعم  قيادتي  هئية اﻻركان والمحافظة  من اجل تمكينهم من انجاز كافة استحقاقات مرحلة اعادة بناء الجاهزية القتالية للمحور واللواء وبارقى مواصفات المدارس العسكرية الحديثة .


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