الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يحرران مواقع جديدة في صعدة
الجمعة 13 يناير 2017 05:41 مساءً
صعدة (عدن الغد) خاص:
صعدة (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر خاصة أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في محافظة صعدة خلال مواجهات عنيفة خاضتها ضد مليشيا الحوثي صباح اليوم الجمعة.
وأكدت المصادر تمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بإسناد من قوات التحالف من تحرير مرتفعات قرب منطقتي الحديد وآل صبحان بمديرية باقم بمحافظة صعدة.
وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تقدمهما في مختلف جبهات القتال في صعدة خلال معارك عنيفة تتكبد خلالها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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