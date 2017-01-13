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أخبار وتقارير

قتلى وجرحى في اشتباكات بين فصائل مسلحة وسط تعز

الجمعة 13 يناير 2017 10:00 صباحاً
تعز (عدن الغد) خاص:

قال مسعفون وشهود عيان ان شخصين على الاقل قتلا مساء يوم الخميس اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين موالين لرجل الدين ابو العباس واخرين موالين لمسلح قبلي وسط تعز .
وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اندلعت الاشتباكات بين اتباع غزوان المخلافي واخرين يتبعون رجل الدين السلفي ابو العباس .
واندلعت الاشتباكات وسط شارع جمال واستخدمت فيها اسلحة رشاشة ومتوسطة .
وقال سكان محليون بالحي لمحرر "عدن الغد" ان الاشتباكات استمرت لساعات .
وتعاني مدينة تعز من تعاظم دور الميليشيات المسلحة وبينها مجاميع من التنظميات المتطرفة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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