جواس ينفي استلامه قيادة محور العند حتى اليوم

نفى قائد محور العند اللواء ثابت جواس ان يكون قد تسلم المحور والذي عين قائدا له قبل اسابيع .

وتلقت صحيفة "عدن الغد" بهذا الخصوص تعقيبا من مكتبه جاء فيه :

تعقيب من مكتب العميد الركن ثابت جواس حول ما نشره موقع عدن الغد الاخباري المتميز وذلك مساء يوم امس الأول الثلاثاء بخصوص استلام محور العند العسكري وعليه وجب التوضيح تعقيبا للجميع تعقيبنا هو انه لم يحصل استلام او تسليم لمحور العند واللواء 131 مشاه حتى يومنا هذا، وأن ماورد في الخبر بالموقع ليس له اساس من الصحة بل ان العميد الركن ثابت جواس لم يتم تسليمه اللواء والمحور او جبهة كرش ولازلنا بانتظار نزول لجنة عسكرية من المنطقة الرابعة ومن دوائر وزارة الدفاع حسب الطرق والمراسيم الرسمية المعمول بها في اي عملية استلام وتسليم للوحدات والمحاور العسكرية.

لذا وجب علينا التوضيح ونشكر الأخوة في موقع وصحيفة عدن الغد على جهودهم الاعلامية الوطنية النبيلة خدمة للوطن والمواطن.

مكتب العميد ركن ثابت مثنى جواس

الخميس 12يناير2017م

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