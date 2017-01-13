الجيش الأميركي: مقتل 3 عناصر للقاعدة في اليمن

أذا كان الثالث عشر من يناير عام 1986م..هو الأثنين الدامي في تاريخ الدولة اليمنية في جنوب اليمن ج.ي.د.ش... فأن ال 13
بقلم/سيف الحالمي
ربما يستحق الامر ..ان يضاف الى سلسلة غرائب ومعجزات العالم ونوادر الشعوب واساطير الحياة .. كان
في تقديري لم نعد نحتاج للحشود الكبيرة التي تتوافد من كل أرجاء الجنوب وتتدفق كالسيل الهادر إلى ساحة الحرية في
حلت اليوم الجمعة علينا ذكري ١٣ يناير بأ طلاق مبدأ التصالح والتسامح بين مختلف أطراف الصراع الجنوبي لطي صفحة
مشواري مع الشهيد المناضل القائد عمر سعيد في طريق الحرية طويل, فقد تعرفت عن قرب بالشيهد المناضل القائد عمر
# ليس مهمًّا الاحتفال بذكرى التصالح والتسامح بل المهم تفعيله فالجنوب لم يعد الجنوب حتى يكون له زعيما واحد
مع كل الدعوات العقلانية لتوحيد الصفوبرغم النشاط الوطني الكبير لكثير من الشرفاء لجمع الشمل والخروج بالوطن من
أن الاحتفال بذكرى التصالح و التسامح سنوياً ( 13يناير ) هل الغرض منه ترسيخ مبدأ التصالح و التسامح عملياً أم
كثير من المصطلحات ذات البعد الديني الاجتماعي في صدر الإسلام مرت عليها العديد من «عمليات التفريغ وإعادة
اكتسب مفهوم التسامح والتصالح في الساحة الجنوبية حضورا قويا على مدى العقد الأخير وتجسد هذا الحضور في الاحتفال
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