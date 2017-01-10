اشتباكات مسلحة في محيط مقر القصر الجمهوري بسيئون

قال شهود عيان وسكان محليون ان اشتباكات مسلحة اندلعت مساء يوم الثلاثاء بين قوة محلية تتولى حماية القصر الرئاسي وقوة من الجيش .

وقال مصدر محلي لـ"عدن الغد" ان خلافا حول تولي حماية القصر الرئاسي بسيئون بين مسلحين من أبناء سيئون وقيادة المنطقة العسكرية الأولى تطور مساء يوم الثلاثاء إلى اشتباك مسلح .

ولم تسفر الاشتباكات عن سقوط ضحايا .

ويتنازع الطرفان محاولة السيطرة على القصر الرئاسي وتثبيت قوة الحماية له .

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