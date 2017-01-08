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الشهيد القائد سامح الحسني .. شهيد معركة الرمح الذهبي

الشهيد القائد سامح الحسني
الأحد 08 يناير 2017 07:15 مساءً
عدن ( عدن الغد) خاص:

تقرير: رشاد المحوري

بعد تقدم قوات الجيش والمقاومة الجنوبية على عدة محاور في جبهات ذوباب والعمري والمخا كانت هناك كتيبة تدخل سريع يقودها القائد سامح الحسني مكونة من أربع سرايا وكان القائد الحسني يتقدم تلك القوة من اجل تحرير ذوباب التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

الشهيد يتقدم الصفوف في مواجهة الحوثيين

بعد سيطرة شبة تامة على ذوباب تقدم القائد سامح الحسني بقواتة في المدينة التي لم يتم السيطرة علية نظرا لوجود جنود تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع يتمركزون في بعض العمائر والمساكن مع وجود حقل اللغام على حدودها اعاق تقدم بعض سرايا.

الصلاة الأخيرة للقائد سامح الحسني

وبعد أدائه صلاة الظهر ووجبة الغدا نهض القائد سامح الحسني من اجل تمشيط باقي أحياء المدينة التي يتواجد فيها قناصة حوثيين قامت المليشيا بإطلاق صاروخ حراري صوب المدرعة التي يستقلها القائد سامح الحسني والذي يتواجد فيها إلى جانبة منصور مارم الذي سقط شهيدنا إلى جانبة الشهيد القائد سامح وتعرض اثنين من اخوانة لإصابات لتواجدهم في الخانة الخلفي.

الشهيد سامح
أصيب القائد سامح إصابات بالغة بشظايا من زجاج المدرعة نتيجة استهدافة بصاروخ حراري من إحدى العمائر في منطقة ذوباب وبسبب الإصابة البالغة التي تعرض له سقط على إثرها شهيدا وارتفعت روحه إلى بارئها الساعة الثانية ظهرا.


النظرات الأخيرة للشهيد الحسني من قبل محبية

بعد نقل جثمان الشهيد سامح الحسني إلى مسجد الصحابة بحي السكنية في منصورة عدن من اجل تطهيرة إلقاء بعض محبية وزملائة النظرات الأخيرة على روحة الطاهرة وتوديعه الوداع الأخير.


موكب جنائزي مهيب بعد الصلاة على روح الشهيد

وسط حزن عميق وملاحم وجوة الكل يكسوها الألم ودموع تنهمر  كبر أمام مسجد الصحابة التكبيرة الأولى للصلاة على روح الشهيد القائد سامح الحسني بعدها تم نقل جثمان الشهيد في موكب جنائزي مهيب من مسجد الصحابة بالمنصورة صوب مقبرة الرضوان بحي عبدالقوي بالشيخ عثمان تم خلالها دفن جثمان الشهيد القائد إلى مثواة الأخير.

الشهيد في دائرة الضوء

الشهيد القائد سامح علي حيدرة صالح الحسني قائد قطاع المدينة الخضراء ودار سعد قائد كتيبة  التدخل السريع في باب المندب أصيب في معركة التواهي  وتعرض لعدة محاولات إغتيال في عدن دون ذكرها سابقا لانة رحمة الله لا يحب المدح، أحد اخوانة استشهد في الوهط في معركة السهم الذهبي وتصوب اثنين من اخوانة أحدهم إلى هذه اللحظة يتعالج في السودان نتيجة تعرضة لطلقة نارية في منطقة البطن.


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تقرير: رشاد المحوري بعد تقدم قوات الجيش والمقاومة الجنوبية على عدة محاور في جبهات ذوباب والعمري والمخا كانت هناك كتيبة تدخل سريع يقودها القائد سامح الحسني مكونة من
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تعليقات القراء
239267
[1] نسأل الله أن يرحمه
الأحد 08 يناير 2017
الهميسع | اليمن
نسأل الله أن يرحمه المفروض قبل تمشيط أي مدينه



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