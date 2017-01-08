قبائل الصبيحة تعلن حالة الاستنفار و تزحف باتجاه كهبوب
صورة تعبيرية
الأحد 08 يناير 2017 06:37 مساءً
طور الباحة (( عدن الغد )) خاص
طور الباحة (( عدن الغد )) خاص
قالت مصادر محلية بمديرية طور الباحة بلحج ان قوة كبيرة من قبائل الصبيحة تحركت باتجاه جبهة كهبوب بمديرية المضاربة وراس العاره بقيادة القيادي في المقاومة حمدي شكري وأركان المنطقة العسكرية الرابعة وذلك لإخراج جثت شهيد الوطن العميد ركن عمر سعيد الصبيحي قائد الواء الثالث حزم .
وقال تلك الصادر ان التحركات القبلية الكبيرة باتجاه منطقة كهبوب وباب المندب يأتي على خلفية وصول اخبار تفيد بقيام المليشيات بأخذ جثة الشهيد عمر الصبيحي عقب استشهاده .
هذا وأعلنت قبائل الصبيحة حالة الاستنفار عقب الحادثة في محاولة منهم لاستعادة جثة الشهيد عمر الصبيحي من مليشيات الحوثي وصالح .
*من علاء سلطان
تعليقات القراء
239256
[1] قتل في سبيل
الأحد 08 يناير 2017
نعمان سمسم | السعودية
والان تفاوض قبيلة الصبيحة في تحييد ابناءها بعدم المغامرات الخاسرة
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