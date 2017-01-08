محمد علي احمد ينعي الشهيد العميد البطل عمر سعيد الصبيحي واسر شهداء منطقة ذباب باب المندب

نعى محمد علي احمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الشهيد عمر العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث، وجاء في النعي :

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الاسىء والحزن العميقين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نباء استشهاد كوكبة اخرى من رجال وشباب الجنوب ومقاومته الابطال على رأسهم الاخ القيادي البارز في الحراك الجنوبي البطل العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث ، رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن الذي استشهد يوم امس مع رفاقه في المعارك الدائرة بمنطقة ذباب باب المندب .

والذين برحيلهم فقد الجنوب كوكبة جديدة من خيرة رجاله الابطال.

والشهيد عمر سعيد الصبيحي واحدا من قيادات المقاومة الجنوبية الابطال وأحد الكوادر والقيادات الجنوبية العسكرية والحراكية الميدانية المعروفة المشهود لهم على مدى السنوات الماضية منذ انطلاق الحراك الجنوبي السلمي ، اضافة الى ذلك انه فهوا من القيادات الحراكية الجنوبية الخيرة والمخلصة الداعية والساعية إلى وحدة الصف الجنوبي على اساس التسامح والتصالح قولا وفعلا .

وعلى هذا الاساس فإن استشهاده وزملائه ومن سبقهم من ابناء الجنوب يؤكد انه ضمن العملية التأمرية الممنهجة لنظام صنعاء واطرافه واعوانه التي استهدفت وتستهدف ابناء الجنوب وقياداته مهما اختلفت الاساليب والمواقع فهدف مؤامرتهم واحد ضد الجنوب ارض وشعب وهي جزء لا يتجزاء من العمليات الارهابية الموجهة من هذا النظام واطرافه واعوانه لاستنزاف وابادة ابناء الجنوب وطاقاته عبر الاعمال الارهابية في محافظات الجنوب او عبر ارسالهم الى جبهات القتال دون تعزيزات او دعم وتمهيد وغطاء لتقدمهم في جبهات القتال بطريقة تثير الشكوك والاتهام. . وبهذا المصاب الجلل نعزي انفسنا وكل ابناء الجنوب واتوجه باسمي وبأسم قيادة وقواعد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بأحر واصدق التعازي وعظيم المواساة إلى أسر وابناء وذي الشهداء وأهلهم سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعا وكل شهداء الجنوب بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم أهلهم وذويهم وزملائهم الصبر والسلوان والسلوان . وانا لله وانا اليه راجعون

ولا نامت اعين الخونة والمتأمرين والقتله.

اخوكم :

محمد علي احمد

رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب . . 2017/1/8 م

المزيد في أخبار وتقارير محمد جميح : معارك باب المندب تأكيد على واحدية اليمن قال المحلل السياسي اليمني محمد جميح ان المعارك التي تشهدها منطقة باب المندب منذ يومين تؤكد واحدية الاراضي اليمنية . وقال جميح معلقا على هذه المعارك الشهيد القائد سامح الحسني .. شهيد معركة الرمح الذهبي تقرير: رشاد المحوري بعد تقدم قوات الجيش والمقاومة الجنوبية على عدة محاور في جبهات ذوباب والعمري والمخا كانت هناك كتيبة تدخل سريع يقودها القائد سامح الحسني مكونة من قبائل الصبيحة تعلن حالة الاستنفار و تزحف باتجاه كهبوب قالت مصادر محلية بمديرية طور الباحة بلحج ان قوة كبيرة من قبائل الصبيحة تحركت باتجاه جبهة كهبوب بمديرية المضاربة وراس العاره بقيادة القيادي في المقاومة حمدي

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