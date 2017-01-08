الإجتماع الموسع لسكرتارية النقابات العامة والمكتب التنفيذي بعدن يقر رفع الانتهاكات التي تعرض لها الاتحاد ونقاباته العامة
عدن (عدن الغد)خاص:
أقر الإجتماع الموسع المنعقد صباح الأحد بمبنى الاتحاد العام للنقابات برئاسة الأخ/ عثمان رئيس الاتحاد بعدن والذي ضم سكرتارية النقابات العامة والمكتب التنفيذي لنقابات العمال بمحافظة عدن وبحضور الأخ/ فضل مثنى مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والذي كرس لمناقشة الإنهاكات التي تعرض له الاتحاد بعدن وتشكيل كيان بديل تحت مسمى (لجنة تسيير أعمال اتحاد نقابات عمال عدن) وما يترتب عند ذلك من إستقلال توجيهات الأخ/ عيدروس الزبيدي محافظ محافظة عدن من قبل مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بعدن وفتواه المضللة الخارجة عن لقانون التنظيم النقابي رقم (35) لعام 2002, وأحكامها ونصوص مواده ,
وبموجبه اقرت السكرتارية العامة للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد منح فرصة للأخ/فضل مثنى مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإستكمال مخاطبة الأخ/ اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن بشأن ما دار في الإجتماع الموسع, وصياغة رسالة للأخ الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئس مجلس الوزراء للقاء به من خلال التنظيمية للاتحاد بعدن لتوضيح كل الملابسات وتذليل الصعوبات ورفع الإنتهاكات التي تعرض لها الاتحاد ونقاباته العامة وإستحقاقات المرحلة الحالية إقتصادياً وإجتماعياً.
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