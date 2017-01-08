مكتب الصحة بلحج يمنح ارض بمستشفى ابن خلدون لإقامة مركز لعلاج الاورام السرطانية تنفذه المؤسسة المتخصصة لعلاج اورام الاطفال
الحوطة ((عدن الغد)) خاص
برعاية محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي وقع بمبنى مكتب الصحة والسكان بمدينة الحوطة بلحج يوم الاحد على اتفاقية تسليم ارض تابعه لمكتب الصحة بالمحافظة لإنشاء مركز لعلاج الاورام السرطانية بالمحافظة .
وقام الدكتور باسل البغدادي مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بالتوقيع على اتفاقية تسليم ارض لإنشاء مركز لعلاج الاورام السرطانية بالمحافظة للمؤسسة المتخصصة لعلاج اورام الاطفال يمثلها الاخ رامي علي صالح رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
ويهدف الاتفاق الى تسليم المؤسسة المتخصصة لعلاج اورام الاطفال مساحة محددة من الارض في حرم مستشفى ابن خلدون العام بمدينه الحوطة لإقامة مركز لعلاج الاورام السرطانية كأول مركز يقام في المحافظة سوف يساهم في حل الكثير من الاشكاليات التي تواجه مرضى السرطان حيث تبلغ تكلفة إنشائه ما يقارب النصف مليون دولار امريكي تنفذه المؤسسة.
حضر عملية التوقيع مستشار محافظ لحج لشؤون المنشاة الصحية الدكتور ناصرحلبس
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