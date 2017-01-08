عاجل : اول تسجيل مرئي يظهر جثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي
الأحد 08 يناير 2017 06:02 مساءً
باب المندب ((عدن الغد)) خاص:
باب المندب ((عدن الغد)) خاص:
بث نشطاء محليون عصر يوم الاحد اول تسجيل مرئي يظهر جثة الشهيد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم .
وبث التسجيل المرئي والذي لاتتجاوز مدته 8 ثوان على شبكة الانترنت دون ان يعرف مصدره .
وقالت اسرة الشهيد أنها لم تتسلم جثته
ولاتعرف مصيرها .
وقال مقاتلون جنوبيون انهم وصلوا إلى موقع الجثة يوم الاحد لكنهم لم يجدوها .
تعليقات القراء
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[1] انسحاب بعض المقاتلين تسبب في ترك جثة الشهيد عمر سعيدقائد لواء الحزم لقمة صائغة للحوثيين
الأحد 08 يناير 2017
وافي | لحج
مصير جثة الشهيد عمرسعيد قائد لواء الحزم والتي اخذها الحوثيين سببها تخاذل وجُبن بعض المقاتلين الذين انسحبوا من المعركة وتركوا قائدهم وزملائهم في الحصار الذي من خلاله استطاع الحوثييون اخذ جثة الشهيد ورفاقه.... هذه المجموعة التي لطخت سمعة المقاتل الجنوبي كان ورائها وضاح طماح الذي طلع لوسائل الاعلام برواية يبرر فيها جُبنه وهروبه من ارض المعركة
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[2] الأخبار المباشره للعمليات العسكريه خطيره
الأحد 08 يناير 2017
الهميسع | اليمن
نسأل الله أن يرحمه المفروض تشكيل لجنة تحقيق أصبح نشرأحداث العمليات العسكريه قبل أنتهائها ضررها أكبر من نفعها
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