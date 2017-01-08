انفجار عبوة ناسفة بزنجبار ابين ولاضحايا

عزيزي الكلب ما عهدناك الا وفياً وهم الخونة
هزتني صورة رأيتها في المواقع لكلب حزين طفرت من عينيه دمعتان
اهداء الى ارواح اصدقاء الشجاعة والشهامة والمرؤة والرجولة والوطنية الشهيدين : عمر سعيد الصبيحي وفرسان ابو
سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماع وعلى وجه الخصوص
استشهد اليوم في معركة تطهير منطقة جنوب / شرق ساحل البحر الاحمر وفي منطقة "ذو باب" بالقرب من باب المندب على وجه
فساد المشروع الانقلابي لم يعد خافيا على أحد ، وتعود المراحل الأولى لظهوره وتطوره ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم
كنت عظيما ٱيها الفارس في كل ساحات النضال الوطني السلمي لأبناء الجنوب و أحد من أسسوا وبشرف السبق والإقدام في
هلموا بنا لنبني حضرموت .. حضرموت الخير والسلام حضرموت ارض الخير والمحبة والسلام.. انتكاسات حضرموت منذ البديء ..
استمرار نزيف الدم الجنوبي على هذا النحو المرعب،في معارك ما وراء الحدود ، يبعث على القلق والوجع ،ويتضاعف هذا
ظلت لفظة ومفردة الشرعية منذ قبيل حرب صيف 94 م ومابعدها أكثر الالفاظ حضورا وتداوﻻ واستهلاكا يلوكها طرف
قمة الغباء وعدم الإدراك بل والخيانة أن نجد شخصاً اليوم يردد عبارة سلام الله على عفاش فمهما كانت الظروف و مهما
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