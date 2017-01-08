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مقاتل جنوبي يروي قصة استشهاد العميد عمر الصبيحي بجبهة كهبوب ويكشف عن واقعة (خذلان)

الأحد 08 يناير 2017 12:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

كشف مقاتل جنوبي بجبهة كهبوب كان بالقرب من العميد عمر سعيد الصبيحي لحظة استشهاده يوم السبت مؤكدا ان ثمة خذلان وعشوائية وضعف تنسيق اودت بحياة الصبيحي ورفاقه .

وكت المقاتل وضاح طماح شهادته عن استشهاد الصبيحي مؤكدا ان الصبيحي طلب امداد الطيران ولم يحدث شاكيا قيام بعض القوات بالانسحاب من مواقعها عقب استشهاد الصبيحي .

ولاهمية الشهادة تنشر "عدن الغد" نصها

 

القائد عمر سعيد الصبيحي كان يريد ان يحرر كهبوب بسرعة فائقة لكن هذه السياسة لا تعجب التحالف لان التحالف يريد ان يمضي على نظام تبة تبة وأيضا سرعته في التقدم والسيطرة لم تعجب المسترزقين من جبهة كهبوب الذين لايريدون لهذه الجبهة ان تنتهي .

 

عندما تقدم القائد الشجاع إلى القرن الأخير من الخمسة القرون طلب المدد من التحالف بالطيران لكن للأسف لم يحصل على شي بعدها ترك الأطقم وتقدم ماشيا هو ومرافقيه.

 وكان في المقدمة أصابته رصاصه قناص سقط على الفور حاول المرافق له مازن علي قاسم سحبه لكنه أصيب ووسط كثافة النيران لم يستطع المرافقين إخراجه.

 احد القادة طلب مدرعة من التحالف لإخراج الجثة ومكث من العصر إلى المغرب حتى أعطوه مدرعة من المعرض القريب من كهبوب الذي هو مليء بأنواع الأسلحة الثقيلة وبعدها تفاجئنا بانسحاب القوة كاملة حوالي 20 كيلو متر انسحاب فضيع أضاعوا كل ماحققه القائد عمر سعيد في لحظة وتركوا جثته مرمية.

ويتابع قائلا :"  انا عدت من هناك عند الفجر والقوه كلها وصلت المنصة رأيت بعيني تعامل معسكر التحالف مع القبائل المحتشدة وعدم ظهور شخص للحديث معنا ومنع إي تقدم للقبائل وكيف تم انسحاب الجيش بهذه السرعة ولهذه المسافة .

عمر سعيد اختاره الله شهيد وكرمه وبعد موته نحن لانحتاج تكريم من التحالف الذي أعطاه لوا لايمتلك إلا الأطقم والبنادق الشخصية لوا ليس لديه عربات ولا دبابات ولامدرعات بينما قائده في المقدمة استشهد مقبل غير مدبر .

بينما هناك دعم سخي يمتلكه ناس آخرين وهم ليسو قوه نظامية ولاجيش .

لقد عدت فجر اليوم من كهبوب انا وبعض جيراني وأصدقائي فخورين عدنا نحمل صوره رجل في أدهاننا لم تلد النسا مثله

عمر سعيد الصبيحي نطق شهادته قبل ان يفارق الحياة ولا يحتاج شهادتي لكن مارايت في كهبوب من تخاذل من قبل التحالف أحزنني جدا حيث تركوه من غير دعم.... رحمك الله والدي وجاري وأسكنك الجنة ولانامت أعين الجبناء 


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مقاتل جنوبي يروي قصة استشهاد العميد عمر الصبيحي بجبهة كهبوب ويكشف عن واقعة (خذلان)
كشف مقاتل جنوبي بجبهة كهبوب كان بالقرب من العميد عمر سعيد الصبيحي لحظة استشهاده يوم السبت مؤكدا ان ثمة خذلان وعشوائية وضعف تنسيق اودت بحياة الصبيحي ورفاقه . وكت


تعليقات القراء
239179
[1] كلام انفعالي وتصريح بعيد عن الواقع
الأحد 08 يناير 2017
فارس | عدن
ما في داعي لهذه التصريحات الانفعالية التي تريد اظهار خلاف مع التحالف وهو غير موجود؟ المعركة تقودها المنطقة الرابعة وقيادات اخرى وتحت اشراف الرئيس؟ قد يكون هناك تقصير لكن لا يمكن ان يكون مستهدف؟ وللعلم القوات الاماراتية تعتبر عمر سعيد الصبيحي احد ابنائها؟ ابتعدوا عن اثارت المشاكل التي لا وجود لها؟

239179
[2] واضح ان هناك مجاميع غادرت ساحة القتال منسحبين الى الخلف
الأحد 08 يناير 2017
منصف | عدن
واضح جداً ان المقاتلين الحقيقين تقدموا باتجاه تطهير العدو والاستمرار بالتقدم باتجاه ميناء المخاء وهناك مجاميع ماصدقوا سقوط قائد اللواء الصبيحي حتى ولوا الادبار منسحبين بينما رفاقهم صامدين لم يتزحزحوا قيد انملة.

239179
[3] ما ذا تريدون بالضبط
الأحد 08 يناير 2017
ابوبكر عبدالله | الجنوب العربي
دائما تفاجأنا عدن الغد بمقالات نارية لكي تحصل على المزيد من المتابعين دون ان تاخذ في الحسبان خطورة بعض هذه المقالات ولا ندري الى اين تريد الوصول الحرب تحدث فيها اخطاء واحيانا تكون اخطاء مكلفة فلايعني ارتكاب خطأ من اي جهة ان هذه الجهة متواطئة مع العدو رحمة الله على الشهيد وكل شهداء الجنوب الابرار

239179
[4] تبه تبه
الأحد 08 يناير 2017
علاء | عدن
الله يرحمه ..معنى ذلك ان نظام التبه تبه هو من فعل التحالف ولذا لم يتذمروا من المقاتلين في مختلف الجبهات فقد اتضح ان التاخير من المنبع ..اما منطقة او جبل الخمسه قرون هي منطقه مكشوفه من الجهتين فهو عباره عن منخفض بين جبلين بين كهبوب التابعه للحج وجبال الشيخ سعيد التابعه للمخا ولذا كان صعب انقاذ البطل الصبيحي فهو في مرمى العدو وكان الامر يحتاج لتغطية نيرانيه ليتم انقاذه او انتشال جثته ولكنه الخذلان الذي يعاني منه الصبيحه ومن قبلها تعز فالى جنة الفردوس ايها الشهيد والصبر والسلوان لاهل الشهيد ولاحولا ولاقوة الا بالله ولا نامت اعين العنصريين الجبناء...

239179
[5] رحمة الله على الشهيد قائد اللواء ومن معه سقطوا شهداء نحسبهم عند الله !
الأحد 08 يناير 2017
مستقل | عدن
يعني لواء يحمل فقط اسلحة خفيفة ؟! بالله عليكم اسم اللواء لواء الحزم ، ويحمل افراده كلهم اسلحة خفيفة وهو يكونوا في المقدمة بالجبهات أي جريمة هذه وأي إنتحار !!! لا يخرج قائد لواء يمشي هكذا مشيئا في مقدمة الجبهات وهو مصاب باحباط من عدم دعم قواته بالطيران لحمايتهم ولمواصلة تحرير المناطق ... خذلان كبير أولا هو ان لوء يمشي بدون دبابات ولا مدرعات ولا اسلحة نوعية ويتقدم هو في بداية الجبهة .. وخذلان اخر هو عدم تعزيزة بطيران تسند تقدم رجاله .. خروجه مشيًا على الاقدام يوحي الى إحباط شديد ويعتبر إنتحار حينما يكون وسط الجبهة محاطا بالقناصة الحوثيين والمتحوثين من ابناء تعز من كل الجهات .. الحقيقة مرة

239179
[6] ماحد غير الدحابشة خذلنا ابناء الحجريه والمحارشة بين الجنوبيين ولله ماحد غبركم خذل الجنوب وتعز يا ابناء الحجريه
الأحد 08 يناير 2017
ليلى الصبيحية الجنوبية | طور الباحة
الى المعلق الدحباشي التعزي علاء الشهيد البطل الصبيحي من امس خبر استشهادة رحمة لله عليه وعلى رفاقة الجنوبيين الذين استشهد هوا معه في جبهات الصبيحه الحدودية مع جارة السوء تعز الغدر والخيانه ، بعدين لم نراك تحرك ساكنا من امس لماذا اعجبك الخبر الذي فيه يحارشون بيننا وبين التحالف لمعلوماتك انت اكثر واحد عارف طريقة الموقع وتحريرة للخبر؟! لو كان خذل التحالف العربي المقاومة الجنوبيه في باب المندب الجنوبية الصبيحه وليسة التعزية الحجرية لما تحقق نصر وانت اكثر من غيرك ومقهور من الداخل ان الجيش الجنوبي حاليا في هذة الجبهات طرد الدحابشة احفاد الزيود ايش انسميكم في الصبيحه نسيت اها تذكرت نسميكم الحقرية تعز الغدر والخيانه وينك امس ليش ماعلقت ولا على خبر اوغاد تعز في قنواتكم التى عرتكم امس على خقيقتكم اذا في احد خذل مقاومة الصبيحه الجنوبية فلن يكون غيركم ارجع الى مواقعكم واتحداك تذكر موقع او قناة ذكرت ان ابطال المقاومة الجنوبيه في الصبيحه حرروا باب المندب الجنوبية وكهبوب انت عارف ايش قالوا لغالغتكم يا اخي ايستحي على حالك شوي اذا كنت تشتي تموت مثل اللى بكيت عليه وحسدته لان مات يصلي اما انتم ايش رايك تجيت المنية وانت تخارش ولا تقل فلان وزعطان غصبا عنك وعن خنازير الحجريه الخون اني صبيحية جنوبية وافتخر ولو تحب تتاكد اترك اي وسبله لنراسلك ونعرفك قدرك يا ابن الحجريه الخون احفاد الزيود هكذا كل شرفاء الصبيحه نسميكم ياخون ولا تحاول تلف وتدور ماحد غبركم خصمنا اللدود عبر العصور وثارنا بيننا وبينكم لم ولن ننساة حركاتكم في التباكي كذب على ابناء الصبيحه لم تعد تنطلي علينا فهمت تتصيدون الفرصه لتغطون على فصايحكم وغدركم وسرقتكم ارضنا ياخون وتعملون حالكم نحنا وياكم بذات الخانة لا يا تعزي مكلف اليمن الشمالي نحنا مقاومتنا الابطال مايتقارنون مع مكالف اليمن الشمالي تعز الغدر والخيانه خلاص علمونا اسلافنا غدركم وتصيدكم للتملك والتباكي لتظهرون للعالم نحنا وباكم وانتم اول من ظلمنا يا سافل لو رجال اتحاد تذكر كم سرقتوا من اراضي الصبيحه في باب المندب الجنوبية وكم قتلتم ولا تنسى ان الشهيد البطل الصبيحي الذي خضرتك تعمل حالك تتباكي كذا انه قتل غدر على يد قناصة ماحوثي الخسيسة جارة السوء تعز الغدر والخيانه انت اكثر من غيرك يا دحباشي عارف من هم الذين يقاتلون المقاومة الجنوبيه في باب المندب الجنوبية باسم حوثي وعفاش كلهم جماعتكم باكلب خلاص تعرت عورتكم ولله لن يفلح تملقكم لان شرفاء الجنوب خاصة نحنا ابناء الصبيحه عارفينكم يا اهل الحجريه الخون حزب الاصلاح التعزي عنوان الكذب والخيانه وكل من يتملك معك من ابناء الدحابشة المستوطنين في الصبيحه .لن ننسا شهداء جبهات الصبيحه ليس من اليوم بل الذين قتلوا من سنيين اباؤنا واجدادنا على يد المغول احفاد الزيود ابناء الحجريه الخون تعز الغدر والخيانه لله ينتقم منكم اكثر ما انتم فيه يا انجس بقعة في اليمن الشمالي .بالوعة اليمن الشمالي تعز

239179
[7] الالوية مخترقة
الأحد 08 يناير 2017
صالح النهدي | حضرموت
واضح من خلال الذي حصل ان هناك اختراقات وخيانات تحصل وهذا من شأنه أن يؤدي الى نتائج كارثية على التحالف وعلى الجنوب ،وبالتالي فمن مسئول عن الغطاء الجوي ومالسبب في عدم وجود مدرعات ودبابات ،أعتقد ان قائد المنطقة الرابعة عليه علامات استفهام

239179
[8] لايوجد اسم ليلى بالصبيحه
الأحد 08 يناير 2017
علاء | عدن
الفرق ان التعزي الخون بالوعة اليمن ترحم على الشهيد الصبيحي .وانتي ايتها الراقيه المش خون العظيمه ذات الحسب والنسب لم تترحمي على من مات في الركعه الثانيه من صلاء الفجر المباركه في يوم الجمعه المباركه لانه من الحجريه الخون اوسخ بقعه في اليمن بالوعة اليمن ...فااحكمي بنفسك من انتي ومن نحن .وراضي بحكمك ..وتعليقي موجود بالفيس ...تحياتي

239179
[9] بالوعه الشمال تعز الحقريه
الأحد 08 يناير 2017
ابن عدن | عدن
كل عمليات الغدر والخيانه مصدرها البعراره واصحاب السافل والصبيحه تتعرض لطعن من الظهر من قبل هؤلاء القالقه الخون يجب منعهم من دخول أراضي الصبيحه نهائيا وعدم القتال والوثوق بهم ابدااا



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