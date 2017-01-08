رئيس الوزراء يعزي في استشهاد قائد اللواء الثالث حزم

بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة لأهالي وذوي قائد اللواء الثالث حزم اللواء عمر سعيد الصبيحي، والى نجله وضاح الذي استشهد اليوم وهو يدافع عن الوطن في جبهة ذوباب باب المندب

وأشاد رئيس الوزراء بالأدوار الوطنية التي اجترحها الشهيد خلال حياته الحافلة بالعطاء والتضحية.

وقال: " لقد خسر اليمن باستشهاد اللواء عمر الصبيحي، أحد قادته الأشاوس، الذين لقنوا مليشيات التمرد والانقلاب دروسا في الإباء والتضحية من أجل تراب الوطن".

وأضاف: " سيحفر أسم شهيدنا البطل ورفاقه وكل الشرفاء في أنفس صفحات التاريخ المشرقة، وسيعيشون في ذاكرة اليمنيين وستردد الأجيال أسماءهم بكل فخر واعتزاز".

وقال : لقد دافع الشهيد عن القيم العظمى للشعب اليمني،رفض الانقلاب وقاوم غزو المليشيات الحوثية للمحافظات الجنوبية،وقاتل في صفوف المناضلين دفاعاً عن الجمهورية والوحدة.واستشهد في سبيلهما،وكان الشهيد واحداً من الأبطال الذين آمنوا بقيم العدالة والمساواة،مؤيداً لمخرجات الحوار الوطني،وقيام الدولة الاتحادية المدنية الحديثة والديمقراطية

وابتهل رئيس الوزراء إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيد ورفاقه الذين استشهدوا معه بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

* من غمدان الشريف

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