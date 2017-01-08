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قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بعدن يعزي باستشهاد قائد اللواء الثالث حزم

الشهيد عمر سعيد الصبيحي
الأحد 08 يناير 2017 11:31 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

 بعث قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق عدن العميد مجاهد سعيد برقية عزاء ومواساة لكافة الشعب الجنوبي وأسرة الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم الذي استشهد يوم امس السبت خلال معارك تحرير منطقة ذوباب الساحلية في باب المندب .

 

وعبر العميد مجاهد سعيد عن حزنه الشديد لما خسر الوطن من هامة قيادية عسكرية محنكة من الطراز الأول , مشيراً إلى ان خبر استشهاده كان بمثابة صدمة للجميع .

 

واكد العميد مجاهد سعيد ان شهيد الوطن العميد عمر سعيد الصبيحي كان يتمتع بشخصية وطنية نضالية من نوع خاص ، وكان جسوراً مقداماً لايهاب احداً ، وله ادوار وإسهاماته المشهودة في مختلف الميادين وفي شتى مراحله النضالية التي عرف بها ولاسيما اخرها وقبل استشهاده بلحظات وهو يسطر أروع الملاحم البطولية بمقدمة الصفوف في ساحات المعارك جنباً إلى جانب افراده من المقاومة الجنوبية والجيش والوطني لتحرير المناطق التي تسيطر عليها جحافل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح لإعادة تلك المناطق إلى أحضان الدولة.

 

وفي الختام سائل من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان وان يرحم كافة شهدائنا الأبطال الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن هذا الوطن من الشرذمة الأنقلابية الميلشاوية الحوثيعفاشية الذين عاثوا في هذا الوطن فسادا وتدميرا وقتلا، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يشفي جرحانا ، وان يمن النصر القريب والعاجل للوطن .

 

إنا لله وإنا اليه راجعون

* من معاذ نصر محفوظ


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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