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مجلس تنسيق نقابات النفط ينعي شهيد الواجب منصور محمد احمد مارم

الشهيد منصور محمد احمد مارم
الأحد 08 يناير 2017 11:28 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

نعى مجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال وموظفو شركة النفط اليمنية استشهاد الاخ منصور محمد احمد مارم الذي قضى وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن بجبهة باب المنذب ـ

 

وقال المجلس في البيان الصادر عنه بالاصاله عن المكتب التنفيذي للمجلس وكافه عمال وموظفي شركة النفط : " وبهذا المصاب الجلل لايسعنا الا ان نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لاسرة الشهيد وكافة اهله وذويه وفي مقدمتهم زميلنا الاخ العزيز صادق محمد احمد مارم ، سائلين العلي القدير بإن يتغمد روح الشهيد بواسع الرحمه والمغفره وان يسكنه فسيح جناته ويلهم كافه اهله وذويه الصبر والسلوان و ( ان لله وان اليه راجعون ) .

* من اديب الجيلاني


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تعليقات القراء
239166
[1] هل هو يقرب لمحمد مارم مدير مكتب ابو ذبيله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأحد 08 يناير 2017
ابو المعاطي الشبواني | 5/5 شتات
الشماته في الموت ليست من اصل المسلم . لكن السؤال شرعي .. تقولون : منصور محمد احمد مارم . وهناك اسم شائع يقال له محمد مارم . يعمل مع بوذبيله . في خيمة الشرعيه فهل له صله بالقتيل اعلاه . مجرد سؤال للمعرفه ..... الله يرحمه ويصبر قلوب اسرته وذويه ..



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