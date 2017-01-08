عسيري: جيش اليمن يحقق تقدماً على كل الجبهات
الأحد 08 يناير 2017 10:23 صباحاً
وكالات
وكالات
أكد اللواء أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي ، أن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.
وأضاف اللواء عسيري ، في مداخلة له مع قناة “العربية” ، أن الجيش اليمني مازال يحق تقدماً على كافة الجبهات في اليمن.
وتابع قائلاً: “عملنا على استهداف المتمردين الحوثيين وتدريب الجيش اليمني في الوقت ذاته”. وأكد عسيري أن إيران جاهرت علناً بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين في اليمن.
تعليقات القراء
239154
[1] يرحمنا الله يا مستشار. من جيش علي محسن الجرار......ّ!!!!!!
الأحد 08 يناير 2017
ابو المعاطي الشبواني | 5/5 شتات
حتى تصدقك الناس قل . قولا مقبولا . جيش علي محسن ديزل بكل تأكيد لن يولكم مكان يمكن ان يذكره التاريخ في صفحاته : نصر عسكري . وهذه حقيقه ادركها انت اما نحن قدعلمناها من اليوم الثاني لثورة 26/ سبتمبر 1962م . موضوع التقدم خطوتين والتأخر ثلاث . مسئلة معروفه في حروب اليمن ليس من الآن بل مزمنه . وعد للارشيف ياعميد ومنه يمكن تستفيد ..... يقول الله في محكم التنزيل / يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرا محضرً . وما عملت من سؤء تود لو ان بينها وبينه امد بعيد ويحذركم الله نفســه .. صدق الله العظيم .واذا الموؤدة سؤلت بأي ذنب قتلت / الآيه صدق الله العظيم / سلام
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