عسيري: جيش اليمن يحقق تقدماً على كل الجبهات

أكد اللواء أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي ، أن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.

وأضاف اللواء عسيري ، في مداخلة له مع قناة “العربية” ، أن الجيش اليمني مازال يحق تقدماً على كافة الجبهات في اليمن.

وتابع قائلاً: “عملنا على استهداف المتمردين الحوثيين وتدريب الجيش اليمني في الوقت ذاته”. وأكد عسيري أن إيران جاهرت علناً بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين في اليمن.

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