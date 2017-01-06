قال الصحفي في حزب المؤتمر،علي الشعباني،أن وزارة المالية في صنعاء رفضت أن تصرف مخصصات ورواتب وزارة الدفاع .

وفسر الشعباني ذلك بالمؤامرة على الجيش في أشارة للحوثيين .



وتزداد حدة التوترات الاعلامية والمؤسسية بين الحوثيين والمؤتمر في المناطق التي تخضع لسيطرتهم .

المزيد في أخبار وتقارير صحفي بحزب صالح يتهم الحوثيين بالتأمر على الجيش قال الصحفي في حزب المؤتمر،علي الشعباني،أن وزارة المالية في صنعاء رفضت أن تصرف مخصصات ورواتب وزارة الدفاع . وفسر الشعباني ذلك بالمؤامرة على الجيش في أشارة للحوثيين الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لفعالية التصالح والتسامح الجنوبية بعدن عقد عصر الجمعة بمنزل محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي والوكيل علي هيثم الغريب لقاء ضم رؤساء ونواب اللجان التحضيرية بفعالية ذكرى التصالح والتسامح . وضم اللقاء تكريم عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالقاهرة كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب, وفي الحفل الذي اقيم بهذه