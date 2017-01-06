كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب,

وفي الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة والتي تم فيه تكريم عدد من المقاومين في الدول العربية والمراسلين والاعلامين ,,قام رئيس مجلس امناء الجامعة العميد دكتور عصام الشافعي بتكريم الجرحى:

-غانم عبده غانم

-محمد عبدالله العود

-علاء عبدالله البيحاني

وقد عبر الجرحى الجنوبيين عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم مشيرين بأنه يعد تكريما لكل شهداء وجرحى الجنوب ,

كما كرم بالحفل الصحفي حسن قاسم .

حضر الاحتال السفيرة سميرة العشري والناشطة سهى البغدادي وعدد من امناء الجامعة وابناء الجاليات العربية والمثقفين والإعلاميين.

* من حسن قاسم

المزيد في أخبار وتقارير صحفي بحزب صالح يتهم الحوثيين بالتأمر على الجيش قال الصحفي في حزب المؤتمر،علي الشعباني،أن وزارة المالية في صنعاء رفضت أن تصرف مخصصات ورواتب وزارة الدفاع . وفسر الشعباني ذلك بالمؤامرة على الجيش في أشارة للحوثيين الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لفعالية التصالح والتسامح الجنوبية بعدن عقد عصر الجمعة بمنزل محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي والوكيل علي هيثم الغريب لقاء ضم رؤساء ونواب اللجان التحضيرية بفعالية ذكرى التصالح والتسامح . وضم اللقاء تكريم عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالقاهرة كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب, وفي الحفل الذي اقيم بهذه