تكريم عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالقاهرة
صورة للجرحى المكرمين
الجمعة 06 يناير 2017 08:17 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:
القاهرة (عدن الغد) خاص:
كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب,
وفي الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة والتي تم فيه تكريم عدد من المقاومين في الدول العربية والمراسلين والاعلامين ,,قام رئيس مجلس امناء الجامعة العميد دكتور عصام الشافعي بتكريم الجرحى:
-غانم عبده غانم
-محمد عبدالله العود
-علاء عبدالله البيحاني
وقد عبر الجرحى الجنوبيين عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم مشيرين بأنه يعد تكريما لكل شهداء وجرحى الجنوب ,
كما كرم بالحفل الصحفي حسن قاسم .
حضر الاحتال السفيرة سميرة العشري والناشطة سهى البغدادي وعدد من امناء الجامعة وابناء الجاليات العربية والمثقفين والإعلاميين.
* من حسن قاسم
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