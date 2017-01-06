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وسط مخاوف من انهيار مفاجئ للحزام الأمني بأبين.. أفراد نقطة أمنية ينسحبون من مواقعهم

نقطة امنية على مداخل مدينة العين عصر يوم الجمعة خالية الوفاض من اي تواجد امني -عدن الغد
الجمعة 06 يناير 2017 07:46 مساءً
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:

أنسحب أفراد نقطة أمنية واقعة في الجهة الغربية لمدينة العين عصر يوم الجمعة..

وقالت مصادر مقربة من أفراد النقطة لعدن الغد أن الإنسحاب كان بسبب عدم تلبية مطالب النقطة الخاضعة للحزام الأمني بالذخيرة والسلاح، وبعض المستحقات المالية لأفراد الحزام فيها.

تجدر الإشارة إلى أن النقطة تعرضت لهجوم مباغت قبل أيام ترتب عليه بعض الأضرار للعتاد المتواجد فيها،الأمر الذي جعل أفراد النقطة يعلنون إنسحابهم في حال لم يتم توفير كل الضروريات واللوازم القتالية.

إلى ذلك قالت مصادر أخرى أنه يتوقع إنسحابات أخرى من مواقع أخرى لذات الأسباب والمطالب.

وتسود المخاوف من انهيار تجربة الحزام الامني بمحافظة ابين بسبب ضعف القيادة .


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تعليقات القراء
238961
[1] نجعففاش
الجمعة 06 يناير 2017
ابو الحارث الربوني | الاحقاف
نجح.عفاس نجح عفاس

238961
[2] فراسة المخلوع وعمى الدنبوع
الجمعة 06 يناير 2017
فارس | عدن
من المؤكد ان الت جربة يُراد لها الفشل؟ فلا حكومة مهتمة ولا رئاسة بالمحاغظة؟ كيف لا تفشل والمحافظ مداوم بعدن والاجهزة الامنية لم تجهز كاملاً ولم يدعمها احد؟ الرئيس ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الزراعة ونائب رئيس مجلس النواب من ابين ومتواجدون في حكومة الشرعية ولا كانهم من ابين هذه المحافظة المهمة التي ان صلحت صلحت عدن ولن خربت خربت عدن....هذا الامر يستوعبه المخلوع جيداً ولذلك يصنع ما يصنع اليوم بالمحافظة؟

238961
[3] اين الجيش
الجمعة 06 يناير 2017
عنتر | الواق واق
لماذا الجيش والامن لم يأمن النقاط واذا كثر الطباخين فسد ؟؟؟؟ واذا بقينا معتمدين على الحزام والمقاومة والهبه لماذا لم تنصب كل هذه القوة وانخراطها في الجيش والامن ومن المستفيد من بقاها خارج السرب والشعب ليس جاهل وكل جهه تقضي على الاخرى ويروح ضحيتها الشباب المتحمسين على حب البلاد استفيدوا منهم للنهوض بالبلاد واعادة تشغيل المصانع والمزارع وفتح المشاريع التجارية والخدماتية ولكن الباين بان الفاسدين في الحكومة يريدوا كما هو عليه الوضع والله المستعان

238961
[4] مكافحه الارهاب يحتاج جهود الجميع والا....
الجمعة 06 يناير 2017
حريص | الجنوب
اذا الأهالي لايرغبون في التعاون من أجل أمنهم هم الخسرانين النسبه الاكبر من تنظيم القاعدة ينحدرون من هذه المحافظة وعلي الأهالي أن يختاروا اما ان يتعاونوا مع القاعدة أو مع السلطه كما يعملوا جميع المواطنين في الجنوب.. وعلي هادي أن ينظر الي مطالب المواطنين اذا لديهم حجه قويه في مساله المحافظة فلماذا لابتغبر ... المهم المردود



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